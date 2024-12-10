韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

賴清德總統、立法院長韓國瑜今天一同出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，在典禮上賴清德與韓國瑜並肩而坐、多次交頭接耳互動熱絡，兩人講什麼悄悄話，引發議論。據了解，賴清德私下祝韓國瑜「一路順風」，間接證實將指派韓參與川普就職典禮；而立法院人士僅低調說，尊重府方安排。

我方慶賀美國總統就職，過去多由國會議長率團，立法院前院長王金平2009年、2013年代表我國率團參與美國總統就職典禮，2017年川普就職時，時任立法院長游錫堃則代表蔡英文總統率團參與。這次美國新總統川普的就職典禮，賴清德尚未正式宣布是否指派韓國瑜代表出席，在野黨憂心賴政府「卡韓」。

不過，據了解，府方日前就已透過管道邀請韓國瑜代表總統出席川普就職典禮，但基於雙方默契，尚未公布。

賴清德、韓國瑜今日均出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，賴總統碰到韓國瑜後私下禮貌性寒暄，兩人談話中多聚焦與今天獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」(Odhikar)，談及孟加拉民主與人權現況；而賴總統在私下與韓的談話中，也順帶祝福韓國瑜「（參與川普就職）一路順風」，等於間接證實將指派韓參與川普就職典禮。

立法院人士表示，這部分都是由總統府作業，尊重府方相關的安排與宣布的時程，目前尚無訊息可以報告。