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【重磅快評】牛肉湯和牛肉不一樣 台美貿易協定跟CPTPP不能比

聯合報／ 主筆室
行政院今早宣布，歷經兩年半，台美21世紀貿易倡議首批協定今起正式生效。圖／聯合報系資料照片
行政院今早宣布，歷經兩年半，台美21世紀貿易倡議首批協定今起正式生效。圖／聯合報系資料照片

行政院今日早上興高采烈宣布，歷經兩年半，「台美21世紀貿易倡議首批協定」今起正式生效。經貿談判辦公室形容，這是協定生效的重大里程碑，展現台美關係堅若磐石。就在不久前，台灣申請加入CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定）案被擱置，台美貿易倡議首批協定在此時生效，頗有點「安慰劑」的意味。

但是台美貿易倡議協定離我方期望的台美自由貿易協定（FTA）還很遠，和CPTPP當然更不能相提並論。

台美雙方是在2022年6月啟動台美21世紀貿易倡議，2023年6月1日簽署首批協定後，在台、美國會獲得一致的肯定及支持。首批協定在今年7月經由獲美國兩黨無異議審議通過，具有美國國會行政協定的法律位階，讓台美進行經貿交往的法制基礎更加穩固。

台美21世紀貿易倡議談判，是為了雙方簽署FTA的做準備，針對有共識的議題先談先簽，逐步邁向完整FTA。台美從前年6月啟動談判，1年後簽署首批協定，議題涵括：關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項，我方結束行政流程後，待美方通知後協定即可生效。

經貿辦今日強調，此協議將奠定台美經貿的法制化合作基礎，未來也有望持續升級，且也能有助於與貿易夥伴合作推動建制化貿易，例如貿易便捷化更可減少貨物輸入雙方市場所需交易成本。

從上述簡單說明就可以看出，台北貿易協定的內容大部分是提升行政效率，有如「堆積木」般，最終目的還是要促成台灣跟美國之間簽訂FTA，但是眾所周知，「關稅人」川普向來主張在國與國之間築起關稅高牆，打心底是反對FTA的。

在各國建立關稅壁壘之際，每個國家必須加入一個個區域性的小圈圈，才能確保自己的產品賣到別的國家有競爭力。例如中韓自由貿易協定9日在南韓首爾舉行，加快推動中韓自貿協定第二階段談判。對照之下，台灣要加入區域的小圈圈，哪裡是這麼容易，在國際政治壓力的情況下，很多區域經貿組織，台灣都沒辦法加入。

不要說努力了很多年的CPTPP，光是在號稱「台美關係最好」的年代，我方連和美國談最簡單的貿易倡議都花了二年半才踏出第一步，何況跟距離FTA還不只一兩步，等到最討厭FTA的川普馬上就要重返白宮，想要跨到FTA，未來恐怕更加悲觀。

FTA 台美關係 美國

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