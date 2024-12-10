快訊

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

常春藤名校高材生槍殺醫保CEO指「罪有應得」 遭盤查時開始發抖

聽新聞
0:00 / 0:00

質問柯文哲違背哪條法令？ 陳佩琪嗆：活到惡質政權垮台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（左）涉入京華城弊案遭羈押禁見。圖／聯合報系資料照

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯文哲究竟違背哪一條法令，是否有人能夠出面說明，自己最近的身心狀態不好，但是仍然會好好活著，直到這個惡質政權垮台。

陳佩琪昨天深夜在臉書發文表示，以她個人對法律的了解，犯法必須具備幾項條件，首先是違背哪一條法律，京華城案20%容積率，主要是台北市政府或市長的裁量權，「如果給20%是違法，是否有人可以出來說，到底是違背中央或北市府地方自治法的哪一條？」

陳佩琪也質疑，高雄國賓改建案、台南鐵路地下化東移就沒有違法，況且台北市政府給多少容積率，還是由專業的審議委員會決定，「其他縣市也是這樣嗎？還是市長一人裁定的？」

其次，陳佩琪說，如果真的有違法，就找哪個人做出違法情事，單純就京華城案，台北市都委會是「實際負責人」，台北市長只是「名義負責人」，法律上要先釐清都委會有無圖利或收賄，再往上查有沒有更上層、甚至跟市長有關，「實際負責人沒有違法，卻說名義負責人違法，然後羈押4個月不放人，這不是政治辦案，什麼才叫政治辦案？」

陳佩琪指出，媒體時常爆料某審議委員持反對意見，然後被叫去台北地檢署當證人問話，然而贊成的人是否也有被叫去問話，因為本案最終還是通過，自從今年5月媒體渲染京華城案，自己也有問過柯文哲幾次，「他要我別擔心，全程只有簽公展文，1個月沒人有意見，接下來就指名專案經理人去處理，從此未再過問此事。」

陳佩琪說，請問這樣為何要被羈押4個月，「我不平，我抗議」，柯文哲究竟違背哪一條法令，是否有人可以出面說明，假設京華城案有圖利，又是做了什麼動作，報導提及多次召集台北市都委會，促成京華城改建案擴增840%容積樓地板面積，柯文哲連委員有誰都不知道，又有什麼證據指稱多次撤換反對委員。

陳佩琪也坦言，最近參加一些活動，身心狀態的確不好，但是仍然要謝謝小草，一直以來給她的鼓勵，「請你們放心，我會好好吃飯，好好活著，我要努力活著，直到看到這個惡質政權垮台的一天。」

柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

媒體指6理由起訴續押柯文哲 北檢：不便回應

角落1顆硬碟忘記處理！柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

陳佩琪稱柯文哲不知情才簽公展文 綠議員批：創造最惡劣貪婪歷史

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊「我等你回來」

相關新聞

死刑須一致決 司法院長被提名人張文貞：美國聯邦法院也是

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，國民黨立委陳玉珍問是否認為憲法法庭也應一致決，司法院長被提名人張文貞否定，直...

質問柯文哲違背哪條法令？ 陳佩琪嗆：活到惡質政權垮台

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯...

君悅破局後受託聯繫「柯盧配」？ 蔡正元：胡扯

周刊報導，柯營內部人士爆料，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立即透過前立委蔡正元聯繫台中市長盧秀燕，企圖...

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

賴清德總統、立法院長韓國瑜今天一同出席台灣民主基金會「第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，在典禮上賴清德與韓國瑜並肩而坐、...

苗博雅想比照柯文哲模式戰北市 英系賴系王牌等著她

2026年縣市長選舉，傳出民進黨內有意採2024年總統大選「民主大聯盟」策略，力拱社民黨議員苗博雅出戰台北市長，盼打奇兵或以「柯文哲模式」奇襲艱困選區。但北市是民進黨英系大本營，新潮流也有人馬，部分綠營人士想尋求他黨合作，恐怕得先過派系這關。

【重磅快評】牛肉湯和牛肉不一樣 台美貿易協定跟CPTPP不能比

行政院今日早上興高采烈宣布，歷經兩年半，「台美21世紀貿易倡議首批協定」今起正式生效。經貿談判辦公室形容，這是協定生效的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。