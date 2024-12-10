質問柯文哲違背哪條法令？ 陳佩琪嗆：活到惡質政權垮台

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪質疑，台北市都委會是實際負責人，台北市長只是名義負責人，柯文哲究竟違背哪一條法令，是否有人能夠出面說明，自己最近的身心狀態不好，但是仍然會好好活著，直到這個惡質政權垮台。

陳佩琪昨天深夜在臉書發文表示，以她個人對法律的了解，犯法必須具備幾項條件，首先是違背哪一條法律，京華城案20%容積率，主要是台北市政府或市長的裁量權，「如果給20%是違法，是否有人可以出來說，到底是違背中央或北市府地方自治法的哪一條？」

陳佩琪也質疑，高雄國賓改建案、台南鐵路地下化東移就沒有違法，況且台北市政府給多少容積率，還是由專業的審議委員會決定，「其他縣市也是這樣嗎？還是市長一人裁定的？」

其次，陳佩琪說，如果真的有違法，就找哪個人做出違法情事，單純就京華城案，台北市都委會是「實際負責人」，台北市長只是「名義負責人」，法律上要先釐清都委會有無圖利或收賄，再往上查有沒有更上層、甚至跟市長有關，「實際負責人沒有違法，卻說名義負責人違法，然後羈押4個月不放人，這不是政治辦案，什麼才叫政治辦案？」

陳佩琪指出，媒體時常爆料某審議委員持反對意見，然後被叫去台北地檢署當證人問話，然而贊成的人是否也有被叫去問話，因為本案最終還是通過，自從今年5月媒體渲染京華城案，自己也有問過柯文哲幾次，「他要我別擔心，全程只有簽公展文，1個月沒人有意見，接下來就指名專案經理人去處理，從此未再過問此事。」

陳佩琪說，請問這樣為何要被羈押4個月，「我不平，我抗議」，柯文哲究竟違背哪一條法令，是否有人可以出面說明，假設京華城案有圖利，又是做了什麼動作，報導提及多次召集台北市都委會，促成京華城改建案擴增840%容積樓地板面積，柯文哲連委員有誰都不知道，又有什麼證據指稱多次撤換反對委員。

陳佩琪也坦言，最近參加一些活動，身心狀態的確不好，但是仍然要謝謝小草，一直以來給她的鼓勵，「請你們放心，我會好好吃飯，好好活著，我要努力活著，直到看到這個惡質政權垮台的一天。」