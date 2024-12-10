稱要遵守憲法法庭判決 張文貞：未來會跟全球司法合作

立法院今全院委員會審查司法院正副院長及大法官人事同意權案，司法院長被提名人張文貞表示，作為被提名人她有責任跟義務要捍衛司法判決，她必須遵守憲法法庭的判決。張也強調，捍衛民主人權法治是她最重要任務，會迎向未來，跟全球司法共同合作。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今質詢時表示，最近韓國戒嚴議題，讓大家有很大反省，台灣民主不走回頭路，不可能有恢復戒嚴的那一天，盼張文貞能用「金句」來說出未來領導司法院、對自由民主的保障；甚至提升女性法官比例，領導司法院對於性別平等力阻一切歧視。

張文貞表示，捍衛民主人權法治，是她領導司法院最重要任務，這個使命是他們花很多時間才建立起來，「我們會迎向未來，跟全球司法共同合作」；至於性別平等部分，張也認同，她說過去幾年全球法院已有性別平等趨勢、跟多元代表組成，也已經成為主流，當然也期待台灣能夠跟上這樣的腳步，在司法院前院長許宗力的努力下，已初步看到有一些這樣的成果，希望未來有更加強化。

張文貞強調，作為司法院院長的大法官被提名人，有責任跟義務要捍衛司法判決，正因為如此，她給各黨團回覆意見上，就憲法、人權公約，都寫得非常清楚；另她相信美國聯邦最高法院、德國等，每個被提名人答案都一樣，「必須遵守憲法法庭的判決。」

吳思瑤同時酸民眾黨立院黨團總召黃國昌質詢「畫錯重點」。不管是立委或是司法院院長都要維護憲法。張文貞說，台灣司法效能不彰，會影響整體經濟跟未來發展，許多產業的司法爭訟不能加速有效進行，會讓很多產業遇到問題時採取其他方式，甚至很多影響我國產業的法律問題，必須移到其他國家，「這是我們不樂見的」，也是智慧財產及商業法院設置的重要原因。

談到憲法訴訟法，張文貞認為，憲法訴訟法才實施不到兩年，已經有學術研究，國內外認為台灣整個效能有提升，希望立院跟政治部門能給剛實施沒有多久憲法訴訟法，更多的機會，讓司法能夠穩定進行，也希望大家能夠愛護憲法。