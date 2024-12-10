司法院長被提名人張文貞：死刑合憲 非社會最急迫議題

憲法法庭今年9月宣判死刑部分合憲，司法院長被提名人張文貞今天表示，死刑目前在我國合憲，作為審判長被提名人，必須遵守憲法法庭判決，「這個議題在台灣社會，現在並不是急迫的議題」，未來會把法院效能及相關制度，作為司法院長最重要的任務。

立法院全院委員會上午審查張文貞人事案，國民黨立委楊瓊瓔詢問，作為司法院長被提名人，如何防止司法過度政治化，而就先前宣判的死刑釋憲案，大法官應當引導社會改變，還是僅作為憲法條文的忠實解釋者，接下來是否有改革及社會溝通計畫。

張文貞表示，身為司法院長及審判長被提名人，必須尊重且遵守憲法法庭的判決，大法官認為死刑目前在我國合憲，「在這樣的憲法裁判之下，我必須要予以遵循」，針對大法官應該要扮演何種角色，現在社會有兩種聲音，有人希望大法官引領改變，有人則希望大法官自治、尊重政治部門。

張文貞說，自己希望未來作為審判長，能夠按照過去的程序、制度取向，據此解釋跟裁判憲法，大法官不應該輕易做出決定，而是要留給社會跟政治部門多一些討論跟溝通的空間，憲法法庭已經明確宣判死刑合憲，所以這個議題在台灣社會，現在並不是最急迫的議題。

楊瓊瓔再問，是否認為外界解讀，大法官是實質廢死，張文貞則說，「我認為外界忽視大法官，憲法裁判的第一句，開宗明義就說死刑合憲。」

楊瓊瓔也關切，張文貞過去被認為廢死立場明顯，不理會支持死刑的多數民意，張文貞聽聞後則說，「這是外界對我的誤解」，主要也是過去作為學者的立場，但是一旦被提名為審判長，唯一立場就只有遵守憲法法庭裁判，目前就是認為死刑合憲。

張文貞強調，憲法法庭判決死刑合憲，即使在程序跟實體做出很多要求，但是也不代表將來死刑判決，「一定完全沒有辦法做成」，而作為司法院大法官被提名人，她也無法就個案表達意見，「我的目標就是捍衛憲法法庭判決，目前認為死刑合憲，但是必須嚴格加以適用。」

楊瓊瓔追問，未來是否會維持廢除死刑的方向，張文貞則重申，作為司法職位的被提名人，不管是美國聯邦最高法院，還是德國憲法法院，大家在國會備詢的時候，唯一的回答就是一旦被任命職位，就不能按照個人理念跟價值，因此自己當然會政治中立性。

不過，楊瓊瓔也說，張文貞過去在政府機關擔任多項職務，有人質疑無法排除政治干涉、獨立行使職權，張文貞則強調，自己從2020年學成返國，不管是在哪一任政府任內，都是用學識進行實務參與，「我從來沒有加入任何政黨，可以確保將來獨立公正行使職權。」