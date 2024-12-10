鋪路2026？劉和然廣播大談自身事務官與政務官跨界優勢

新北市副市長劉和然為2026新北市長熱門人選，他今上廣播談及自己在新北待了37年，也分析事務官轉政務官的感受。他說，發現自己工作就是要將首長的政治性目標轉化為專業落地執行，還要滿足政治成果，並確保政策未來不會出問題，而這當中也要有策略，相當不容易。

劉和然今上午接受廣播節目專訪，分享日前代表新北市政府前往英國倫敦接受「綠蘋果環境獎金獎」獎項，並拜會脫煤者聯盟深化國際合作的經驗，期間除細數新北在環保及永續的成果外，也談到自身從教育局長、環保局長一路走向副市長的轉變，並分析事務官與政務官的差異。

劉和然表示，他在環保局長任內7年又315天，其實當時市長侯友宜找他到市府本部時，他心裡很想說「您可不可以讓我當完8年？」他並回憶起他到環保局任職時曾經跟局內公務員們說「你們來了一個習慣等待，也不怕等待的局長」，因為從事政務跟事務的人最怕就是為了立即的成效忽略了長久的發展」，但「我們教育人員有一個特質，就是會等待他的未來發展」，像教一個國中生，想看到他在社會上的成果，大概要20年，因此除關注短期成績表現，更會等待他未來發展，環保工作也是一樣，就是現在要去紮根。

劉和然進一步談到事務官與政務官角色的差異，他分析，事務官的強項會把建立制度放在重要位置，希望政策能長久運作；而政務官則要兼顧短期成果，以滿足政治需求，又因為不知道會待多久，而不敢長期規畫，那如何在兩者間取得平衡，兼顧長久制度及政策靈活度，是很大的功課。