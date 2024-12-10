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影／憂中國「統戰」？許舒博：台灣自由民主信心何在？

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
中華民國全國商業總會於上午舉行行政院與商業領袖座談會，行政院長卓榮泰在致詞時，闡述政府擘畫的願景。記者杜建重／攝影
中華民國全國商業總會於上午舉行行政院與商業領袖座談會，行政院長卓榮泰在致詞時，闡述政府擘畫的願景。記者杜建重／攝影

中華民國全國商業總會今日上午在台北喜來登飯店舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博與行政院長卓榮泰共同主持，邀請相關部會首長出席，與各公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切之產業議題，與政府面對面溝通，議題包含金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等九大面向，盼內閣團隊解決，力助服務業發展。

商總理事長許舒博在會前受訪時談到，兩岸目前的氣氛不好，如何盡快改善目前兩岸所處的政治環境很重要，否則商業模式不管再怎麼合作，都很難繼續下去，這也是商總一直在提醒政府的，是不是要從旅遊開始，來建立一個比較良善的環境？

許舒博表示，兩岸不往來的狀態下，很多事情就沒有辦法圓滿解決，經貿不管怎麼走，即便是產業、工業鏈，即便是未來的中美貿易大戰，台灣所處的位置都沒有辦法用抗爭、用對抗的手段去面對，所以兩岸如果可以盡快回到交流往來，就可以讓整個氣氛緩和下來，才能有後續合作的談判，才不會影響整體的對外經貿。

許舒博指出，中美貿易大戰其實就是關稅大戰，到最後犧牲傷害的還是小老百姓，所有的物價最後可能都會跟著調整，這些都不是一個正確國際貿易的手段。台灣處在一個非常艱困的外交環境，沒有辦法加入很多的經貿團體，台灣就會面臨到更高的關稅來競爭，台灣的產品再好，同樣都會失去國際競爭力，對台灣整體的經貿都是不好。

許舒博談到，兩岸必須要去談，但如果談了就叫統戰，那不談又叫什麼？什麼路都不走那要走什麼路？跟美國談、是不是被美國統戰？跟英國談是不是被英國統戰？不是這樣子解釋的。經貿的談判就是說，很多的事情都必須透過談判來解決，來取得雙贏的局面。不是說談了就叫統戰，如果是這種論調，那乾脆都關起門來不要走出去跟任何一個國家談了，面對中國若始終用「統戰」兩個字，這會讓人覺得我們沒有自信沒有信心，台灣的自由民主到哪裡去了？怕別人到我們國家，怕別人說了什麼話，人民難道沒有自己的看法嗎？希望我們不要這麼沒有自信！

商總上午在台北舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博（中右）與行政院長卓榮泰（中左）共同主持。記者杜建重／攝影
商總上午在台北舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博（中右）與行政院長卓榮泰（中左）共同主持。記者杜建重／攝影
商業上午舉辦與行政院官員座談會，商總理事長許舒博（右）與行政院長卓榮泰（左）在會中交換意見。記者杜建重／攝影
商業上午舉辦與行政院官員座談會，商總理事長許舒博（右）與行政院長卓榮泰（左）在會中交換意見。記者杜建重／攝影
商總上午在台北舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，行政院長卓榮泰院長率領包括經濟部郭智輝（中排左一起）、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆等人聽取業界建言。記者杜建重／攝影
商總上午在台北舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，行政院長卓榮泰院長率領包括經濟部郭智輝（中排左一起）、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆等人聽取業界建言。記者杜建重／攝影
商總上午在台北舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，行政院長卓榮泰（中）率財經各部會首長出席，各公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切之產業議題面對面溝通。記者杜建重／攝影
商總上午在台北舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，行政院長卓榮泰（中）率財經各部會首長出席，各公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切之產業議題面對面溝通。記者杜建重／攝影

統戰 經貿 美國

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