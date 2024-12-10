影／憂中國「統戰」？許舒博：台灣自由民主信心何在？

中華民國全國商業總會今日上午在台北喜來登飯店舉行「2024 行政院院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博與行政院長卓榮泰共同主持，邀請相關部會首長出席，與各公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切之產業議題，與政府面對面溝通，議題包含金融財稅、淨零排放及環境永續、人力資源及勞資關係、觀光旅遊、交通運輸、健康醫療、產業發展、電價及其他綜合議題等九大面向，盼內閣團隊解決，力助服務業發展。

商總理事長許舒博在會前受訪時談到，兩岸目前的氣氛不好，如何盡快改善目前兩岸所處的政治環境很重要，否則商業模式不管再怎麼合作，都很難繼續下去，這也是商總一直在提醒政府的，是不是要從旅遊開始，來建立一個比較良善的環境？

許舒博表示，兩岸不往來的狀態下，很多事情就沒有辦法圓滿解決，經貿不管怎麼走，即便是產業、工業鏈，即便是未來的中美貿易大戰，台灣所處的位置都沒有辦法用抗爭、用對抗的手段去面對，所以兩岸如果可以盡快回到交流往來，就可以讓整個氣氛緩和下來，才能有後續合作的談判，才不會影響整體的對外經貿。

許舒博指出，中美貿易大戰其實就是關稅大戰，到最後犧牲傷害的還是小老百姓，所有的物價最後可能都會跟著調整，這些都不是一個正確國際貿易的手段。台灣處在一個非常艱困的外交環境，沒有辦法加入很多的經貿團體，台灣就會面臨到更高的關稅來競爭，台灣的產品再好，同樣都會失去國際競爭力，對台灣整體的經貿都是不好。