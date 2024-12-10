執政黨引戰？民衆憂孩子上戰場 盧秀燕：籲賴總統說明消人民疑慮

國民黨台中市議員質詢，指教育部在全國高中、校園發兩波「青年服勤同意書」，軍方又擬在大學軍演，立院民進黨團又在社群附和韓國戒嚴，讓基層人民擔憂台灣是否準備進入戰爭？市長盧秀燕答詢說，連串事件很嚴重，她建議賴總統有必要出來說話，消除人民心中「引戰」疑慮。

國民黨議員黃佳恬說，不少家長打電話到服處關切，他讀高中的孩子到底會不會上戰場？教育部去年、前年共發兩波高中、大學生服勤同意書，但台北市有8萬名高中以上學生，回收僅3000多份，可見家長與學生疑慮之深。教部今年在立委徐芯等人反對下暫停，但家長與孩子心理已留下陰影。

教育局長蔣偉民說，教育部10月18日已發文通知地方，已刪除校園階段動員準備的學生名冊及相關表格。他承諾，在台中不會發放青年服勤同意書。

黃佳恬說，國立政治大學日前揭露，將配合教召出借；還有上周沸沸揚，民進黨立院黨團社群發文，附合韓國總統尹錫悅戒嚴。她說，登上國際媒體，韓國三大報不停報導。賴清德總統說要創打造「和平繁榮的新台灣」，人民敢相信嗎？黃佳恬詢問市長盧秀燕的看法。

盧秀燕說，從議員連串陳述，包括兩度全面發放青年服勤同意書到全國高中、大學，引發很大疑慮 ，擔心賴政府是否要讓學生、青年上戰場？校園是最純淨的地方，軍演進校園必須很慎重，社群附和戒戰，這些都非常嚴重。