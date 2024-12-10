媒體指6理由起訴續押柯文哲 北檢：不便回應

媒體報導，北檢偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案接近收尾，在柯的行動硬碟查獲8張支票，將以共犯在逃、柯拒絕答辯等6大理由起訴。台北地檢署今天說，偵查中個案，不便回應。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉指示前鼎越開發公司董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令台北市前副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。檢察官聲請吳順民、朱亞虎具保停押獲准，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲延押獲准。

此外，監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，外界質疑柯文哲總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向木可公關公司。木可公司董事長李文娟發表聲明表示，為免爭議，木可公司即刻暫停運作，依法進行公司清算。

北檢8月間指揮法務部調查局發動搜索約談，檢察官訊後諭令會計師端木正、李文娟、木可公司助理何璦廷各以100萬元、150萬元、50萬元交保，隨後將原為證人的前柯文哲競總財務長李文宗改列為被告，並命其以200萬元交保，李文宗因另涉京華城案遭羈押禁見。

檢調過濾扣案卷證後，陸續以證人身分傳喚數名曾任職於柯市府市長室的機要秘書作證，進而查出柯文哲、李文宗等人涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶3883萬7712元獲准。

據了解，北檢本波將偵結京華城案及柯文哲政治獻金案2部分案情，偵查動作已進入尾聲，檢察官正在撰寫結案書類，將視需要傳喚或提訊相關被告或證人。

鏡週刊今天報導，檢廉辦案人員在柯文哲的另一個行動硬碟查獲8張鉅額支票，已掌握其相關金流，總計柯文哲涉京華城收賄及侵占政治獻金的不法金額已超過1億餘元。

報導指出，偵辦進度接近收尾，北檢將以木可公司內帳等帳冊未扣案、綽號「橘子」的柯文哲隨行秘書許芷瑜潛逃海外、李文宗與沈慶京三緘其口、柯文哲涉滅證及柯文哲拒絕答辯等6大理由起訴，並向法院請求續押柯文哲。

針對鏡週刊報導，台北地檢署表示，承辦檢察官偵辦柯姓被告涉犯貪污治罪條例等案件，為偵查中個案，不便回應。