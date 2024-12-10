川普不鬆口出兵保台 楊永明：要避免成為兩強競爭棋子

美國總統當選人川普接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，被問及若中國大陸武力攻台，是否承諾保衛台灣？川普對此並未鬆口。我國學者認為，對於台灣問題，美國始終維持戰略模糊，國安會前副秘書長楊永明更提醒，要避免成為中美兩強激烈競爭的棋子。

川普在NBC播出的預錄專訪被問到，若中國大陸在他總統任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普回應，「我不會說」。川普透露上周曾與中國大陸國家主席習近平溝通，但沒向習近平傳達別入侵台灣。

楊永明認為，川普在競選期間有提過軍事保台的困難度，美國距離台灣9500英里，兩岸之間只有68英里，射飛彈就可以攻打台灣，川普深刻了解兩岸、中美之間在地理關係的差別，及中國軍力發展情況。

楊永明說，從川普任命的經貿方面官員來看，例如財政部長、商務部長到貿易談判代表等，大概都是準備跟中國在關稅、貿易問題上「大幹一場」，目標是要做些談判，取得大陸的讓步或交易。若承諾保衛台灣，可能會讓接下來與中國大陸間的協商之門關上，川普在NBC專訪時也坦言有溝通，而且是與習近平直接通話，談及議題可能從烏克蘭、中東，再到兩國間的議題，例如毒品（芬太尼）問題、貿易問題，美國有急迫性，中美談判可能能夠得到明確利益。

楊永明表示，在台灣問題上，眾所周知會不會打、何時打、美國能否協助等，一直都維持「戰略模糊」，拜登對媒體公開說「武力保台」其實不過是「口惠實不至」。川普個性務實，認知到美國軍事保台的困難度以及大陸軍事發展情況，也了解（動武）不一定符合中國大陸當前利益，故說希望中國大陸不會打台灣，這個意涵很微妙，因為軍事攻擊不利於任何一方。

楊永明強調，若雙方針對台海議題會有進一步協商跟溝通，會不會是美國重複一中政策、不支持台獨？但這都是過去說過的，那是否進一步說「反對台獨」，或是以公報方式呈現？這都不是賣台，而是尋求台海情勢穩定，讓華盛頓跟北京可以處理彼此之間，對美國而言更為重要的問題。不過這不代表川普放棄或不會軍事協助。

楊永明提醒，中美之間有太多議題是從美國的利益跟角度考量，台灣議題希望不會成為中美之間眼前要去處理的問題，台灣不要成為兩大強權必須及時處理的問題，對我方而言較好，我方也要更加謹慎，避免成為兩強微妙、甚至展開激烈競爭的棋子。

清華大學兼任助理教授何志勇說，川普所說的跟過去立場一貫，川普從未說過要出兵協防台灣。川普說過，戰略模糊不能消失，若是去課中國大陸關稅，也是因為中國大陸「走進台灣」（walking into Taiwan）。至於「走進」是什麼意思，也沒有講得很清楚。美國的戰略模糊出發點是，讓中國大陸猜不到美國究竟是否出兵。

何志勇表示，川普用否定的方式回應出兵與否，可能會讓外界認為美國出兵機會愈來愈低，川普也自己透露跟習近平通話，川普個人跟習近平的關係不錯。從整個脈絡來看，川普會回到第一任時，稱台灣為筆尖，中國大陸是桌子，重心放在與中國大陸間關係的和緩。

何志勇指出，川普說過台灣偷走美國晶片業，又要美國保護台灣，所以台灣要付保護費。對台灣而言，很難公開要求美國提供承諾，但私下可能還是要透過外交、國安管道，跟川普團隊探詢，到底保護費要付多少，對於中國大陸軍事威脅才會有不一樣的「反應」。