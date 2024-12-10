反擊綠營連番轟 蔣萬安曝辦雙城論壇用心：當然是為兩岸和平

雙城論壇下周二登場，北市長蔣萬安今市政會議指示市府人員全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備，並提到雙城目的是要促進城市交流，「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」、「我們的用心，當然是為了兩岸和平。」

雙城論壇舉辦在即，民進黨中央昨天開記者會，質疑蔣萬安當初承諾中國一旦有共機擾台與不對等尊嚴，便停止舉辦雙城的承諾跳票。蔣萬安今市政會議也重申，過去這些年來，兩岸之間幾乎停止交流：很多國家認為台灣「兵凶戰危」，把台灣視為地緣政治的高風險區；也有很多國家，試圖透過對話來緩和區域緊張的形勢。這樣形勢下，雙城論壇成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台。

蔣萬安表示，兩岸之間越困難的時候，越需要溝通交流，交流比不交流好，相互了解比相互誤解好，在兩岸這幾年幾乎全面停止交流的形勢下，市府要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道，持續交流、維持對話、釋出善意。

蔣萬安今天也在市政會議提醒說，去年是他上任後第一次舉辦的雙城論壇，他帶著台北市超過100人訪團到上海，非常順利，有很好的市政交流。今年，輪到北市府當主人，也是他任內第一次在台北舉辦，也是六年來第一次在台北實體舉行，市府一定會竭誠接待102人的上海團，包括上海的市府團隊、專家、學者、產業、媒體，也希望今年能夠順利來台北交流市政。

蔣萬安強調，台北上海雙方的來往，都是上百人的規模，北市府會用同等的待客之道，來持續推動兩座城市之間的交流。