快訊

從南美二館突變國家級 看行政法人政治化的畸形現象

上演逃難記！榮耀號卡沖繩最快今疏運完畢 最慘不是旅客而是「這群人」

推班班喝鮮奶 農業部長陳駿季獲全教總頒「教育金驢獎」

聽新聞
0:00 / 0:00

反擊綠營連番轟 蔣萬安曝辦雙城論壇用心：當然是為兩岸和平

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

雙城論壇下周二登場，北市長蔣萬安今市政會議指示市府人員全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備，並提到雙城目的是要促進城市交流，「對等交流，台北有韌性；民主自由，台灣有信心」、「我們的用心，當然是為了兩岸和平。」

雙城論壇舉辦在即，民進黨中央昨天開記者會，質疑蔣萬安當初承諾中國一旦有共機擾台與不對等尊嚴，便停止舉辦雙城的承諾跳票。蔣萬安今市政會議也重申，過去這些年來，兩岸之間幾乎停止交流：很多國家認為台灣「兵凶戰危」，把台灣視為地緣政治的高風險區；也有很多國家，試圖透過對話來緩和區域緊張的形勢。這樣形勢下，雙城論壇成為兩岸之間難能可貴的官方對話平台。

蔣萬安表示，兩岸之間越困難的時候，越需要溝通交流，交流比不交流好，相互了解比相互誤解好，在兩岸這幾年幾乎全面停止交流的形勢下，市府要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道，持續交流、維持對話、釋出善意。

蔣萬安今天也在市政會議提醒說，去年是他上任後第一次舉辦的雙城論壇，他帶著台北市超過100人訪團到上海，非常順利，有很好的市政交流。今年，輪到北市府當主人，也是他任內第一次在台北舉辦，也是六年來第一次在台北實體舉行，市府一定會竭誠接待102人的上海團，包括上海的市府團隊、專家、學者、產業、媒體，也希望今年能夠順利來台北交流市政。

蔣萬安強調，台北上海雙方的來往，都是上百人的規模，北市府會用同等的待客之道，來持續推動兩座城市之間的交流。

北市府 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

傳2026與民進黨合作挑戰蔣萬安 苗博雅凌晨發文回應

母女遭詐輕生…員警曾酸「怎還沒死？」記大過 蔣萬安怒令重新議處

曾說共機擾台就停辦雙城論壇 民進黨批蔣萬安承諾跳票

蔣萬安大學最糗事！追女告白「游泳比賽第1就交往」沒換氣被淘汰

相關新聞

君悅破局後受託聯繫「柯盧配」？ 蔡正元：胡扯

周刊報導，柯營內部人士爆料，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立即透過前立委蔡正元聯繫台中市長盧秀燕，企圖...

執政黨引戰？民衆憂孩子上戰場 盧秀燕：籲賴總統說明消人民疑慮

國民黨台中市議員質詢，指教育部在全國高中、校園發兩波「青年服勤同意書」，軍方又擬在大學軍演，立院民進黨團又在社群附和韓國...

傳2026與民進黨合作挑戰蔣萬安 苗博雅凌晨發文回應

2026百里侯前哨戰已悄悄起跑，傳出民進黨內有意採2024年總統大選「民主大聯盟」策略，與社民黨合作，推出大安區立委選戰...

邱議瑩、賴瑞隆為卡「C位」翻臉？市長陳其邁說話了

有意爭取下屆高雄市長提名的綠營立委邱議瑩、賴瑞隆爆發「卡位」疑雲，兩人疑為搶市長陳其邁身旁的C位（中央站位）發生不愉快，...

川普不鬆口出兵保台 楊永明：要避免成為兩強競爭棋子

美國總統當選人川普接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，被問及若中國大陸武力攻台，是否承諾保衛台灣？川普對此並未鬆口。我國...

反擊綠營連番轟 蔣萬安曝辦雙城論壇用心：當然是為兩岸和平

雙城論壇下周二登場，北市長蔣萬安今市政會議指示市府人員全力以赴，為這次的雙城論壇做好準備，並提到雙城目的是要促進城市交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。