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君悅破局後受託聯繫「柯盧配」？ 蔡正元：胡扯
周刊報導，柯營內部人士爆料，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立即透過前立委蔡正元聯繫台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」。蔡正元今天表示，柯文哲從來沒有跟他談過要跟盧秀燕搭配一事。鏡週刊的消息不只是捕風捉影，更是瞎說胡扯。
鏡週刊報導指出，去年12月23日，柯文哲和侯友宜在君悅飯店協商破裂，當時立委羅廷瑋便擔任中間人，傳訊給蔡正元「我是柯文哲，現在局面變成這樣，下一步該怎麼處理，還是我去你家拜訪，只是我現在出門都有國安人員。」
蔡正元表示，他的回覆很清楚，自己不認識羅廷瑋，也從來沒有羅廷瑋的電話，更從沒有跟羅講過話或傳過訊息。柯文哲也從來沒有跟他談過要跟盧秀燕搭配一事。」名嘴朱學恆昨晚在直播時打電話給羅廷瑋也確認，羅廷瑋當時並無他的電話，也從未與他連絡過。
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