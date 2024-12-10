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張文貞：憲訴法有助提升審判效能 盼讓司法穩定運行

中央社／ 台北10日電

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，逾百名律師認為恐癱瘓憲法法庭司法院長被提名人張文貞今天說，憲法訴訟法實施不到2年時間，國內外學術研究認為審判效能有提升，希望立法院跟政治部門給更多機會，讓司法能穩定運行。

憲法法庭9月20日判決，刑法故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形，如須合議庭一致決、三審要言詞辯論等。

立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人張文貞。台灣民眾黨立委黃國昌詢問時，先就集會遊行法有無侵害基本人權等議題詢問張文貞，也說民眾黨團發問卷給大法官被提名人，但被提名人昨天才交卷。

黃國昌詢問，死刑存廢是全國人民高度關注的議題，但張文貞在問卷的回答，卻說因為被提名，所以不宜表示意見，試問這個問題是不宜表示意見的項目嗎，民眾沒有權利知道張文貞在此重大基本人權保障議題的想法嗎。

張文貞回應，全體人民與立法院都有權利知道她在這個議題的想法，就是應該要尊重憲法法庭的裁判，除此以外，不能表示任何意見。

黃國昌也問到，當憲法法庭宣告死刑要一致決，試問立法院還剩下什麼立法形成空間。

張文貞說，她在許多法學文章有表示立場，認為要採取程序跟制度取向的對話法院，這也是很多國家所採取的，換句話說，制定相關程序、制度跟要求，然後請立法院在適當時間內加以修法或立法，這是目前在全球憲政下最有效的方式。

民進黨立委吳思瑤詢問時，請張文貞說明未來如何在性別主流化、性平等議題上，力阻一切的歧視。張文貞說，全球的法院在過去幾年中，性別平等趨勢及多元代表與組成，已經成為主流，期待台灣也能跟上腳步。

此外，張文貞指出，作為司法院長被提名人、大法官被提名人，她有責任及義務捍衛司法判決，因此她回覆給各黨團的意見時，就憲法、人權公約等寫得很清楚，但如果要對憲法法庭判決表達立場時，答案是一樣的，就是要遵守憲法法庭的判決。

吳思瑤提到未來司法院面對的新挑戰，包括預算案、人事同意權案以及國民黨立委要修憲法訴訟法等。

張文貞一一回應，在司法院預算部分，她強調會守護司法預算，這是責無旁貸的任務，因為司法效能如果不彰，會影響台灣整體經濟與未來發展。

至於憲法訴訟法修法，張文貞指出，憲法訴訟法實施不到2年時間，已經有國內外學術研究認為審判效能有提升，因此希望立法院跟政治部門，可以給剛實施沒有多久的憲法訴訟法更多的機會，讓司法能穩定運行。

國民黨立委翁曉玲等人提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正草案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

司法院 張文貞 憲法法庭

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