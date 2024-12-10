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賴清德韓國瑜出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
立法院長、臺灣民主基金會董事長韓國瑜（左二）上午出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，頒發獎金給獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」代表。記者林俊良／攝影
立法院長、臺灣民主基金會董事長韓國瑜（左二）上午出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，頒發獎金給獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」代表。記者林俊良／攝影

賴清德總統與立法院長韓國瑜上午一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，分別頒發獎座及獎金給獲獎的孟加拉奧迪卡人權基金會」代表。

2024 年第十九屆亞洲民主人權獎將頒發給孟加拉「奧迪卡人權基金會」(英文：Odhikar)。「Odhikar」在孟加拉語意為「權利」，「奧迪卡人權基金會」自 1994 年創立以來，透過研究、倡議、監督及培訓等方式，深化孟加拉的民主人權，並已培訓超過四百位人權捍衛者。該基金會自 1996 年開始，每年發表人權報告，監督公民權益和政府透明度，並揭露孟加拉的人權迫害事件，如私刑、非自願失蹤或虐待暴力等等。「奧迪卡人權基金會」亦致力於推動孟加拉在 2010 年正式簽署《國際刑事法院羅馬規約》，進而使孟加拉於 2016 年起，能協助國際上對於羅興亞人迫害的人權調查。最後，「奧迪卡人權基金會」也是孟加拉人權工作領域的捍衛者，透過辦理各式培訓及活動，除了讓其他組織團體的工作者獲得專業知識，也活絡孟加拉的公民社會。

臺灣民主基金會在今天國際人權日，舉行第十九屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，頒發獎座乙座，並提供拾萬美元獎助金，獎勵「奧迪卡人權基金會」在民主人權議題方面之努力與貢獻。

賴清德總統（左一）出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，頒發獎座給獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」代表。記者林俊良／攝影
賴清德總統（左一）出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，頒發獎座給獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」代表。記者林俊良／攝影
賴清德總統（左）與立法院長韓國瑜（右）上午一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，進場時分別向在場來賓致意，兩人互動不多。記者林俊良／攝影
賴清德總統（左）與立法院長韓國瑜（右）上午一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，進場時分別向在場來賓致意，兩人互動不多。記者林俊良／攝影

人權 奧迪 孟加拉

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