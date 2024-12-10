姚立明駁酬庸：不忠於特定政黨只忠於專業及良心

司法院副院長被提名人姚立明今天表示，有人質疑他的提名政治酬庸，可是要獲得立院通過非常不容易，這麼崎嶇困難的路，怎麼能說是酬庸。他的政治經歷曾跨越不同黨派，被認為是變色，但不忠於特定政黨，豈不就是他只忠於專業、良心的證明。

立法院今天舉行全院委員會，審查司法院長被提名人張文貞、副院長被提名人姚立明。根據姚立明送達立法院的書面口頭報告指出，台灣早期對新聞自由的侵害多來自外部黨政軍的干涉與限制，過去大法官的解釋都著眼於排除來自外部對新聞自由的干涉，保障所謂「新聞外部自由」。

姚立明表示，台灣從威權轉型民主法治體制後，不論是傳統報刊、廣播媒體，或新興有線電視或網路媒體，新聞自由來自外部干涉已逐漸改善，但來自新聞內部的侵害，也就是媒體擁有者對所屬編採人員「編輯自由」或「報導自由」的干涉卻與日俱增。

他指出，特別是涉及選舉或政治新聞，媒體擁有者多以自身的政治意識強制要求所屬新聞工作人員與其配合，致使憲法明文保障的「新聞暨言論自由」無法成為新聞工作者的後盾，反而成為媒體老闆的護身符，這對國家民主政治發展極為不利。

姚立明表示，他專研憲法，深知憲法保障新聞自由的真諦，又因為充分了解目前媒體環境或媒體內部運作狀況，才知道台灣的「新聞自由」還有一大部分沒有實現。如果希望憲法保障「新聞暨言論自由」應然性的規範具體落實在實然性的政治生活中，他的政治經歷，應有助於未來憲法的解釋。

姚立明指出，他一生不求官，有人質疑總統賴清德對他的提名是一種政治酬庸。可是，大法官被提名人必須具備一定法定資格，提名前還會經過一定程序。更何況，大法官是要經過立法院嚴格審查，執政黨目前在立法院席次離過半差好遠，要獲得立法院通過非常不容易，這麼崎嶇困難的路，怎麼能說是酬庸。

姚立明表示，他的政治經歷曾跨越不同黨派，所以被認為是變色，是一種不忠的表現。可是不忠於特定政黨，不忠於特定意識形態主張，豈不就是他「只忠於專業」、「只忠於良心」的證明。職司守護憲法的大法官不正是應該不受任何政黨指揮或政治意識形態的左右。

他說，不論在哪個黨派、不論參與哪種活動，堅持「專業與理想」是他參與公共事務唯一的準則，此一心志從未改變。因為確信可以憑自身的憲法專業以及豐富的政治經驗，透過憲法解釋讓人權更精緻的落實，讓國家組織運作更成熟發展，所以他才接受大法官的提名。