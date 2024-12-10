大法官被提名人僅張文貞迴避廢死 黃國昌：非常非常失望

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，被提名人對於死刑存廢的立場備受關注。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團發給被提名人的問卷中，僅院長被提名人張文貞沒有回答死刑存廢態度，其他人都有用氣面對人權議題，向社會清楚表達心裡想法，只張文貞讓他「非常非常的失望」。

黃國昌表示，民眾黨團日前寄出問卷，張文貞在死刑議題上回答「因為被提名人不宜表示意見。」張文貞答詢時說，全體人民跟大院都有權利知道她在這個議題的想法，尊重憲法法庭的裁判，除此以外不能表示任何意見。

黃國昌詢問，有幾個被提名人沒有回答？張文貞說，每一個人都是獨立行使職權，她不應該知道這個問題的答案。

黃國昌說，只有張文貞一個人，其他的被提名人寫多寫少是一回事，但起碼展現了面對問題的勇氣，死刑存廢在台灣的社會高度爭議，現在的公民社會對於113年憲判第8號判決有非常強烈的不滿跟批評，所有被提名人都知道，但讓他感動的是，提名人明明知道其所持的見解未必是公民社會多數人所支持的見解，但勇敢的面對問題，具體的回答。

黃國昌續說，他未必贊成被提名人在這些問題上面所抱持的憲法立場跟憲法解釋，但他佩服其他被提名人的勇氣，不迴避人權保障議題跟社會主流民意產生高度衝突的時候，我們要選出來的大法官不就應該要有這樣的道德勇氣嗎？面對困難的人權議題，有勇氣向社會清楚的表達心裡面的想法，結果張文貞採取迴避問題的態度，「讓我非常非常的失望」。

黃國昌再問，司法權在當代憲政民主的國家當中，什麼時候應該積極、什麼時候應該消極、什麼時候應該邁入立法形成的空間？憲法法庭宣告死刑各審級一定要一致決，請問立法院還剩下什麼立法行程的空間？

張文貞說，我們應該要採取程序跟制度取向的對話法院，這也是目前很多國家所採取的。換句話說，制定相關的程序、制度跟要求，然後請立法院在適當的時間內加以修法立法，這是目前在全球憲政底下最有效的方式。