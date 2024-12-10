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台美貿易倡議首批協定生效 卓榮泰：雙方走在正確道路

中央社／ 台北10日電

台美21世紀貿易倡議首批協定即日起生效。行政院卓榮泰今天表示，這是台美關係發展非常重要的一天，證明彼此都走在正確與相同道路上，也有助未來持續發展多邊跟雙邊關係。

行政院經貿談判辦公室稍早透過新聞稿表示，台美21世紀貿易倡議首批協定於去年6月在華府簽署，是雙方取得的第一個進展，議題涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項，台灣已走完相關行政程序，美國國會也確認雙方法規完備，台美21世紀貿易倡議首批協定即日起正式生效，迎來重大里程碑。

台美迎來好消息，卓榮泰今天出席2024行政院長與商業領袖座談會前受訪表示，這是台美關係發展非常重要的一天，也證明彼此都走在正確與相同道路上，會加深彼此合作，深化各種連結。

他表示，政府會繼續跟產業界與民眾，會一起立足台灣、布局全球、行銷全世界，也相信首批協定生效，有助於未來雙方持續發展多邊跟雙邊關係，用這樣的經驗會讓台灣更邁前一步。

台美21世紀貿易倡議談判被視為台美簽署自由貿易協定（FTA）的重要踏腳石，雙方希望利用堆積木（building blocks）方式，針對有共識的議題先談先簽，逐步邁向完整FTA。

卓榮泰 台美關係 行政院

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