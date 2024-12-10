邱議瑩、賴瑞隆為卡「C位」翻臉？市長陳其邁說話了

有意爭取下屆高雄市長提名的綠營立委邱議瑩、賴瑞隆爆發「卡位」疑雲，兩人疑為搶市長陳其邁身旁的C位（中央站位）發生不愉快，賴瑞隆昨深夜發稿澄清，市長陳其邁今天為兩人緩頰說，此事是「謠言」，強調人民所在之處才是真正的C位，問政表現比較重要。

近日高雄活動多，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，以及國民黨柯志恩等5名有意爭取下屆市長大位的人都不缺席，番茄節、虱目魚節及茂林布魯布沙吊橋拓寬啟用林等活動都有藍綠立委身影。

12月8日布魯布沙吊橋剪綵儀式，藍營爆料，賴瑞隆卡在陳其邁身旁的C位，導致大旗美選區立委邱議瑩被擠去外圍像邊緣人，為此邱怒甩安全帽提早離席。

立委伍麗華還原過程說，區公所表示活動前有接獲出席的名單，在兩個場地的座位上貼上名牌，剪綵位置也貼名牌。由於事前未掌握到邱議瑩委員出席，所以當下未能安排適當位置。至於坐搬運車過吊橋的橋段，因為試了好幾台發動都不順利（包括我那台），所以已經戴好安全帽的邱議瑩委員，只好把帽子拿下來（不是怒摔地上），說要趕行程而離開。

賴瑞隆昨晚近12點發文說，立委伍麗華透過臉書還原事實真相，座位上貼名牌，剪綵位置也貼名牌，沒有所謂搶C位，也沒有把安全帽怒摔地上。

市長陳其邁今早在市府受訪澄清說這是「謠言」，他人在現場，當時因為邱議瑩要趕行程所以提前先走。

陳其邁表示，選舉還有2年多時間，民眾比較關心的是政見及對高雄未來發展的願景，尤其一些重大的事件，民眾會比較期待，潛在候選人他們有什麼看法。當然更重要的是，過去從政表現，以及現在幾位（參選人）在國會對各法案的表決態度，如預算審查、財劃法對高雄未來的發展，這是民眾比較關心的，「也沒有什麼C位，C位就是把人民放在C位，就是最重要的位置」。