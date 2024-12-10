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邱議瑩、賴瑞隆為卡「C位」翻臉？市長陳其邁說話了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
12月7日路竹番茄節，市長陳其邁（左二）受訪，C位被立委邱議瑩（左一）及林岱樺（右二）卡走，賴瑞隆（右一）站在最旁邊，另一立委許智傑因為比較晚抵達會場，沒有一起受訪。記者徐白櫻／攝影
12月7日路竹番茄節，市長陳其邁（左二）受訪，C位被立委邱議瑩（左一）及林岱樺（右二）卡走，賴瑞隆（右一）站在最旁邊，另一立委許智傑因為比較晚抵達會場，沒有一起受訪。記者徐白櫻／攝影

有意爭取下屆高雄市長提名的綠營立委邱議瑩賴瑞隆爆發「卡位」疑雲，兩人疑為搶市長陳其邁身旁的C位（中央站位）發生不愉快，賴瑞隆昨深夜發稿澄清，市長陳其邁今天為兩人緩頰說，此事是「謠言」，強調人民所在之處才是真正的C位，問政表現比較重要。

近日高雄活動多，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，以及國民黨柯志恩等5名有意爭取下屆市長大位的人都不缺席，番茄節、虱目魚節及茂林布魯布沙吊橋拓寬啟用林等活動都有藍綠立委身影。

12月8日布魯布沙吊橋剪綵儀式，藍營爆料，賴瑞隆卡在陳其邁身旁的C位，導致大旗美選區立委邱議瑩被擠去外圍像邊緣人，為此邱怒甩安全帽提早離席。

立委伍麗華還原過程說，區公所表示活動前有接獲出席的名單，在兩個場地的座位上貼上名牌，剪綵位置也貼名牌。由於事前未掌握到邱議瑩委員出席，所以當下未能安排適當位置。至於坐搬運車過吊橋的橋段，因為試了好幾台發動都不順利（包括我那台），所以已經戴好安全帽的邱議瑩委員，只好把帽子拿下來（不是怒摔地上），說要趕行程而離開。

賴瑞隆昨晚近12點發文說，立委伍麗華透過臉書還原事實真相，座位上貼名牌，剪綵位置也貼名牌，沒有所謂搶C位，也沒有把安全帽怒摔地上。

市長陳其邁今早在市府受訪澄清說這是「謠言」，他人在現場，當時因為邱議瑩要趕行程所以提前先走。

陳其邁表示，選舉還有2年多時間，民眾比較關心的是政見及對高雄未來發展的願景，尤其一些重大的事件，民眾會比較期待，潛在候選人他們有什麼看法。當然更重要的是，過去從政表現，以及現在幾位（參選人）在國會對各法案的表決態度，如預算審查、財劃法對高雄未來的發展，這是民眾比較關心的，「也沒有什麼C位，C位就是把人民放在C位，就是最重要的位置」。

陳其邁也被問及，是否擔心日後類似情況變多。他回應，「我想不會，我看他們風度都很好，互相謙讓比較多」，像很多活動都會彼此尊重，不管是議員或委員關心地方建設，都歡迎他們來。

針對立委邱議瑩與賴瑞隆疑似因為卡C位發生不愉快，市長陳其邁為兩人澄清說，此事純為謠言。記者徐白櫻／攝影
針對立委邱議瑩與賴瑞隆疑似因為卡C位發生不愉快，市長陳其邁為兩人澄清說，此事純為謠言。記者徐白櫻／攝影
茂林布魯布沙吊橋12月8日舉辦剪綵儀式，立委賴瑞隆（右四）站在市長陳其邁旁邊，立委邱議瑩（右二）被安排的位置比較邊緣。圖／高雄市府提供
茂林布魯布沙吊橋12月8日舉辦剪綵儀式，立委賴瑞隆（右四）站在市長陳其邁旁邊，立委邱議瑩（右二）被安排的位置比較邊緣。圖／高雄市府提供

賴瑞隆 邱議瑩 陳其邁

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