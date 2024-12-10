傳2026與民進黨合作挑戰蔣萬安 苗博雅凌晨發文回應

2026百里侯前哨戰已悄悄起跑，傳出民進黨內有意採2024年總統大選「民主大聯盟」策略，與社民黨合作，推出大安區立委選戰表現優異的北市議員苗博雅挑戰現任台北市長蔣萬安。苗今天凌晨在Threads發文強調，雖不想涉入太多無謂紛擾，「但紛擾總會跟著做事的人。」只能把每一步確實走好，她會讓支持者知道政治這條路沒有跟錯人。

苗博雅指出，「人生的劇本沒辦法偷看，只能不斷往前，寫下屬於自己理想的篇章。」昨天發生很多奇妙的事，甚至退休後可以寫在回憶錄等級，很想跟大家分享，但要顧全很多人，很多事情都比幫她自己說話更重要，明天開始各種莫名其妙攻擊會更多，她想跟所有無謂紛爭保持距離，也不想在大團體爭奪任何事，「但紛擾總是會跟著做事的人。」

苗博雅說，她很喜歡獅隊球星陳傑憲的所說，不用把目標放得多遠，只要每一步、每一天，把每一步走好，確實的走好，慢慢的走總會到盡頭，「我們就是一路上所有人都不看好，一路這樣走過來。」

苗博雅指出，政治這條路一定有很多對手，想盡辦法把你弄出局，但她在場上不是為了自己帳面成績，是為了大家期待，為了要一起贏，「如果我們是隊友，我很期待，大家一起，每一步、每一天，把每一步走好，確實的走好。」在政治這條路，我會讓大家知道沒有跟錯人。