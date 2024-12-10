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同意權案審查 張文貞:制度機制 專業效能及國際連結

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院院會上午進行對司法院院長張文貞（圖）人事同意權案審查質詢，張文貞說明時表示推動重點包括制度機制、專業效能及推動司法的國際連結。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午進行對司法院院長張文貞（圖）人事同意權案審查質詢，張文貞說明時表示推動重點包括制度機制、專業效能及推動司法的國際連結。記者曾學仁／攝影

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，院長被提名人張文貞在說明時表示最重要的任務，就是建構法院的社會信任，以及捍衛民主憲政的法治與人權，並在司法院召開廣納審、檢、辯、學及民間團體的「司改成效評估及推動委員會」，作為司改後續討論與協作的平台。

張文貞在立法院說明時表示推動重點包括制度機制、專業效能及推動司法的國際連結，針對過去幾年所推動各項司改措施的成效評估，將在司法院召開廣納審、檢、辯、學及民間團體的「司改成效評估及推動委員會」，作為司改後續討論與協作的平台，對於已經建立的機制，必須在實證的基礎上，評估其成效，在專業效能部分，透過司法資源的擴大並有效分配，優化案件流程及整合資訊系統，建構專業量能及傳承辦案經驗等，緩解法官及基層司法人員的過勞問題。

張文貞強調為有效減輕法官及基層司法人員的負擔，必須積極推動簡化裁判書的製作，以及優化案件審理的工作流程。而法院人力不足及案件量激增的問題，不是台灣所獨有，許多與我們脈絡相似的國家，比我們更早開始推動E化法院工程一建立統一的電子案件管理系統，從立案到結案的全流程數位化，提高案件追蹤與管理的透明度，以科技提升效率，創造支持性的工作環境，讓法官能專注於案件實質的裁判工作。

在推動司法的國際連結部分，張文貞表示與其他國家的法院建立長期且穩固的經驗交流與合作，有助於彼此專業量能的提升，接受立法院的審查，希望承繼對於普世人權的追求與維護民主憲政價值的精神，領導我們的法院，走向更穩健發展的未來。

司法院 張文貞 立法院

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