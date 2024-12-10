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影／京華城案今提訊應曉薇 她紮馬尾下囚車低頭快走

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城容積率案，提訊台北市議員應曉薇出庭，她紮馬尾、手拿著牛皮紙袋，下囚車低頭快步走進候審室。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率案，提訊台北市議員應曉薇出庭，她紮馬尾、手拿著牛皮紙袋，下囚車低頭快步走進候審室。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署偵辦京華城容積率案，今天再度提訊台北市議員應曉薇出庭，她紮馬尾、手拿著牛皮紙袋，下囚車低頭快步走進候審室，檢方昨傳喚彭振聲、今緊接著傳應曉薇，釐清都委會給予京華城容積獎勵過程，以及應涉收受沈慶京賄賂至少4740萬元。

應曉薇今年8月28日遭羈押，為京華城案首位遭收押被告，2個月後延押獲准，偵查中羈押4個月期限本月底屆滿，全案因人犯在押預計在月底偵結。檢方調查，應曉薇涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受沈慶京賄賂至少4740萬元，應曉薇對此否認犯行，而沈慶京聲稱是「慈善捐款」並非賄款。

檢方認定，應曉薇涉貪汙治罪條例違背職務收賄罪，與沈慶京共犯圖利、洗錢、隱匿貪汙犯罪所得財物罪，應曉薇收受威京集團4740萬元時，並以議員身分提出陳情案，協助關說、施壓市政府研議或將案件送往都委會研議，放寬京華城容積率。

今檢方再度提訊應曉薇出庭，追查威京集團透過應曉薇陳情拜訪時任台北市副市長、京華城案專案管理人彭振聲，且多次與柯文哲便當會議，最終，鼎越開發獲20%容積獎勵率，不正利益111億餘元。

京華城案 應曉薇 沈慶京

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