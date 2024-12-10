大法官人事審查 張文貞：最重要任務建構法院的社會信任

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事案，院長被提名人張文貞在說明時表示，她若獲得立法院同意，最重要的任務，就是建構法院的社會信任，以及捍衛民主憲政的法治與人權，並在司法院召開廣納審、檢、辯、學及民間團體的「司改成效評估及推動委員會」，作為司改後續討論與協作的平台。

張文貞表示，獨立、專業而有效能的司法，是民主憲政國家的重要基石。不過，我國的法院，卻正面臨嚴峻的挑戰。我國的法官及基層司法人員長期過勞，優秀法官人才流失；快速變動的科技、產業，紛雜的社會、政治，都給法院極大的壓力，社會對於法院的信任難以提昇。她的提名，如蒙立法院的信任同意，身為司法院院長，她最重要的任務，就是建構法院的社會信任，以及捍衛民主憲政的法治與人權。

張文貞指出，在建構法院的社會信任上，她有三個推動重點：制度機制、專業效能、國際連結。在制度機制的建立部分，針對過去幾年所推動各項司改措施的成效評估，她上任後，將在司法院召開廣納審、檢、辯、學及民間團體的「司改成效評估及推動委員會」，作為司改後續討論與協作的平台。

張文貞說，對於已經建立的機制，必須在實證的基礎上，評估其成效；對於過去未能形成共識、或未能有效推動的機制，如金字塔型訴訟程序，法官多元晉用及評估淘汰，擴大強制律師代理，強化人民受律師協助的權利，訴訟資源濫用的有效抑制，法律人考選及專業訓練的改革等，均須擴大討論、有效溝通，以務實方法，分階段推動。

在專業效能提升部分，張文貞表示，透過司法資源的擴大並有效分配，優化案件流程及整合資訊系統，建構專業量能及傳承辦案經驗等，緩解法官及基層司法人員的過勞問題。

張文貞提到，目前的司法預算，約占政府一般預算的1％。在人均司法預算的比較上，台灣的人均司法支出為新台幣1164元，僅有歐洲國家中位數2240元（以新台幣計算）的一半。很明顯地，我們在司法資源的投入及分配上，與歐洲等先進民主憲政國家相比，仍存有重大差距。司法資源的擴大並有效分配，法官及相關司法人員的員額，是她將來作為司法行政首長，責無旁貸的任務。

張文貞說，為有效減輕法官及基層司法人員的負擔，必須積極推動簡化裁判書的製作，以及優化案件審理的工作流程。而法院人力不足及案件量激增的問題，不是台灣所獨有，許多與我們脈絡相似的國家，比我們更早開始推動E化法院工程一建立統一的電子案件管理系統，從立案到結案的全流程數位化，提高案件追蹤與管理的透明度。

張文貞強調，在數位化的基礎上，簡化繁瑣的作業程序，建立完善的工具系統，讓實用的科技工具逐步融入司法作業流程。同時，引入自動化的文件處理系統，即時更新案件資訊，縮短文書處理時間，減少人力負擔。我們的法官不能讓海量案件及紙本書類所淹沒，司法體系必須引入新的思維，以科技提升效率，創造支持性的工作環境，讓法官能專注於案件實質的裁判工作。

在推動司法的國際連結部分，張文貞表示，台灣為全球及亞洲民主國家中的指標，擁有穩健的司法體制，這是我們耕耘與深化國際連結時的重要養分。我們的法院所面臨的艱困挑戰，同樣可見於其他國家的法院，與其他國家的法院建立長期且穩固的經驗交流與合作，將有助於彼此專業量能的提升。

張文貞指出，法官是司法體系的核心，其工作需要高度的超然與獨立，但這樣的特性，卻也可能限制了法官接觸多元觀點，以及汲取外部經驗的機會。為突破這一限制，建立法官的國際交流機制，至關重要。法官與來自不同國家的優秀同儕進行對話與合作，分享辦案實務，深入了解國際司法運作模式，並學習全球司法實務的成功經驗。通過分享自身經驗，並與國際同儕對話，法官得以在比較與反思中，增強法官對自身職業的價值感與尊嚴感，進一步鞏固其對法官職業的使命感與認同感。

另外，張文貞也強調，在捍衛民主憲政的法治與人權上，我們有相對成熟的機制，不論是憲法法庭或各級法院，都持續發揮重要的功能。「憲法訴訟法」實施後，已有學術研究指出，憲法法庭在案件流程、資訊管理、裁判時間及意見篇幅等方面，均有所進展，確實有助於審判效能的提升。

最後，張文貞說，今天12月10日是世界人權日，是1948年聯合國大會通過「世界人權宣言」的76周年。她很榮幸在這樣一個對全球人權保障有深刻意義的日子，接受立法院的審查，希望承繼我們對於普世人權的追求與維護民主憲政價值的精神，領導我們的法院，走向更穩健發展的未來。