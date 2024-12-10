賴清德指示民進黨年後創青年局 促45歲以下民代交流

民進黨秘書長林右昌赴日本交流，昨天拜訪自民黨黨部時提及，民進黨正在規畫成立類似自民黨青年局的組織，將由黨內45歲以下的國會議員以及40歲以下的直轄市與縣市議員組成，期待未來兩黨間保持暢通且制度化的定期交流管道。黨內人士表示，青年局將於農曆年後，完成籌設及相關聯繫工作。

黨內人士指出，成立青年局的想法，源自於黨主席賴清德今年8月20日接見日本自民黨青年局長鈴木貴子後，有感於民進黨年輕世代立委和議員近180人，缺乏政黨外交常態交流平台，所以指示籌設工作。

黨內人士說，不同於中央黨部現有的青年部，這是民進黨首次創設青年局，目前交由中央黨部組織部進行先期籌備工作，主要任務目標為政黨外交，讓年輕世代的立委及議員都可藉此組織平台進行國際交流合作。

黨內人士表示，民進黨青年局參與成員和日本自民黨青年局一樣，都有公職身分。所以都是由組織部籌設並協助運作，目前初步規劃由組織部及國際部作為青年局的幕僚單位，協助推展政黨外交及國際合作等相關事務。