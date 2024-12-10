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【重磅快評】八炯與閩南狼爆料 是伸張正義或網紅悲歌？

聯合報／ 主筆室
「八炯」（左）和「閩南狼」揭露的內容備受關注，目前仍處於各說各話狀態。記者曾原信／攝影
「八炯」（左）和「閩南狼」揭露的內容備受關注，目前仍處於各說各話狀態。記者曾原信／攝影

近日網路上最熱議的話題，莫過經營YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」的網紅八炯，結合曾是大陸「統戰台灣樣板」的「閩南狼PYC」，拍攝一支「紀錄片」，宣稱揭露大陸「收買台灣網紅」的過程。對於綠營而言，這似乎又是一起「撿到槍」的案例。不過其實這起事件揭露的，卻是當網紅為政治所用，一切「再也回不去」的現實與悲哀。

關於「八炯」和「閩南狼」揭露的內容，涉及許多當事人，而且目前仍處於各說各話狀態，事實真相到底如何，仍有待釐清。但可以確定的是，出身自台灣的「閩南狼」，雖然職業是「創作歌手」，成名卻是因為在大陸發表「中國老總」一曲而聲名大噪，成為中共「統戰樣板」。但後來發展似乎並不順遂，甚至在大陸惹上官司，被對岸法院列為「失信被執行人」，才有了他回台發展，以及和「八炯」一起拍片爆料的事件。

所以整起事件，孰是孰非其實不是重點，關鍵的問題，在於「網紅文化」興起後，政治染指、利用網紅的情況變得越來越普遍。尤其政治勢力為了將自己影響力拓展進「非政治領域」，找些其他領域的網紅來宣傳，更是成為常態。甚至於為了政治目的「塑造網紅」、「成為網紅」的例子，也所在多有，而且兩岸皆然。

前總統蔡英文在任期間，就是最愛「結合跨界網紅」的代表。在彼此拉抬聲勢下，許多網紅也成為民進黨的支持者。而大陸為了擴張自己的影響力，也培養出諸如「閩南狼」這種「統戰樣板網紅」。只是不論哪一種網紅，如果沒有真材實料，終究還是會被淘汰。

而「閩南狼」從台灣到大陸的「統戰樣版」，再到「幡然醒悟」，成為「揭發大陸收買台灣網紅」的吹哨人，無疑就是這種畸形網紅文化下的產物。綠營抓準機會，對「統戰」大加撻伐。雖然還沒有任何違法的具體證據，但連陸委會也出手，說要懲處違法者，當然就是要把這種「政治網紅」的利用價值，壓榨到極致。

此事件影響所及，是不僅僅只是網紅，而是所有到大陸發展、賺錢的，都可能被扣上紅帽子；而背後隱藏的悲劇，則是像「閩南狼」這種「工具性網紅」，恐怕也只會在被利用過後，被棄如敝屣。

統戰 網紅 蔡英文

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