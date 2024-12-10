角落1顆硬碟忘記處理！柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

台北地檢署偵辦京華城容積率案及民眾黨主席柯文哲政治獻金案步入尾聲，如今傳出重大進展，據《鏡週刊》報導，辦案人員於柯文哲家中一顆行動硬碟內查獲8張鉅額支票影像，並依此掌握金流，全案不法金額累積已逾上億元。

《鏡週刊》報導，檢廉於第一波搜索時就已起獲這顆行動硬碟，其中除記載「小沈1500沈慶京」外，還有8張以拍照或掃描存成檔案的鉅額支票影像，以及10大金主的工作簿、政治獻金等，最後一次存取為柯文哲本人在去年12月登入。辦案人員根據支票內容逐一過濾清查，已掌握相關金流，其不法金額已累積超過上億。

報導指出，這顆硬碟被放在柯家不起眼的角落，並未特別藏起，8月30日檢廉上門搜索，柯文哲為刪除手機資料及對話，拖了1小時才開門，但這顆重要的行動硬碟忘記處理，成為柯案重要破口，「可能連柯文哲都忘了它的存在」。後來檢廉比對資料要求柯說明時，他瞄到證物先是愣了一下，隨後表示「我不想回答」。

由於柯文哲面對不利證據都拒絕回應，且貼身帳房許芷瑜仍未到案，北院日前認定柯涉犯貪汙治罪制條例圖利罪嫌疑重大裁定延長羈押2個月。不過，因偵查中被告最多羈押4個月，故全案預計12月底，即首位羈押被告應曉薇延押屆滿前偵結。