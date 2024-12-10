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綠營「女戰神」藍綠立委扭打掛彩濺血 王美惠左手貼紗布跑行程
藍綠立委日前因為「選罷法」修法上演全武行，多位藍綠立委掛彩，包括有綠營「女戰神」之稱的嘉義市立委王美惠，王左手腕及上臂受傷處貼紗布，穿長袖衣服未明顯，照常在地方跑行程，鄉親紛紛表達關心。
2020年11月 行政院前院長長蘇貞昌到立法院施政報告，國民黨立委將未清洗豬肉內臟帶進來，往蘇貞昌方向扔去，引起混戰，讓台灣成為國際頭條新聞。當時，有位身體強壯女立委顯眼地站蘇貞昌前面做盾牌，全身沾滿豬髒器，迅速將內臟丟回去還擊，成為當天媒體焦點，經此一戰，王美惠被網民戲稱民進黨「女戰神」，未穿戴手套雨衣，不怕腥臭與藍營對峙，被政論節目熱議「一女當關，萬夫莫敵」。
連任王美惠這次在藍綠立委扭打濺血，她未如其他受傷立委開記者會，左手腕及上臂受傷處傷口貼紗布，低調照常在地方跑行程，鄉親從媒體得知，紛紛表達關心，王美惠不再就衝突過程表示意見，只說「謝謝關心，站主席台被拉傷，傷口還會痛」。
媒體報導，藍綠立委當天院會處理國民黨團變更議程提案，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆、陳俊宇等，突然從主席台後方側門竄出，衝向主席台，國民黨反應不及，民進黨立委一度占據主席台，藍綠立委爆發肢體衝突。朝野衝突，藍委廖先翔臉被劃傷、陳玉珍衣服在綠委拉扯下破裂，綠委王美惠則手腕濺血。
當時王美惠受訪說，民進黨團原先想和平處理法案，沒有要吵架或是打架，而作為立委，就是要守護台灣，但院會期間，國民黨立委紛紛站主席台旁，她察覺不對衝上去，結果廖姓立委把她拉下，手段太粗魯。她不是因為受傷難過，而是為台灣國會為了想過的法案如此「鴨霸」，連法案都不能討論。
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