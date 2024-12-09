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林右昌拜會自民黨 曝將成立「民進黨青年局」明年訪日

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌（前排左3），今天拜訪自民黨黨部，並與自民黨幹事長森山裕會談。圖／民進黨提供
民進黨秘書長林右昌（前排左3），今天拜訪自民黨黨部，並與自民黨幹事長森山裕會談。圖／民進黨提供

民進黨秘書長林右昌訪日行，今天拜訪日本自民黨，與幹事長森山裕、青年局長中曽根康弘及國際局代表閉門會談。林表示，民進黨正規劃成立類似自民黨青年局的組織，期待未來兩黨間保持暢通且制度化的交流管道，並以明年上半年成立後首訪日本為目標。

自民黨籍眾議員森山裕為日本重量級政治家，已成功連任眾議員20年，長期擔任自民黨內如國會對策委員長，選舉對策委員長等重要職位，亦曾擔任農林水產大臣，為自民黨骨幹人物；中曽根康弘曾任防衛大臣政務官，立場友台，曾多次拜訪台灣。

林右昌表示，這是他睽違20年後再次拜訪自民黨本部。他代表民進黨主席賴清德感謝歷屆自民黨總裁長期以來對台灣的支持以及對台海安全的關切；民進黨與自民黨有長久的互動交流，特別是自民黨青年局每年訪問台灣更建立了深厚的友誼。

林右昌透露，民進黨正在規劃成立類似自民黨青年局的組織，將由黨內45歲以下的國會議員以及40歲以下的直轄市與縣市議員組成，做為未來雙方交流的對口。期待未來兩黨間保持暢通且制度化的交流管道，而青年局互訪機制能進一步定期化，並以明年上半年民進黨青年局成立後首訪日本做為目標。

在會談中，雙方也就印太局勢、經濟安保、災防應變、氣候變遷等議題廣泛交換意見。林右昌特別感謝日本首相石破茂在今年11月的日中首腦會談時，當面向大陸領導人習近平表達對台海和平穩定對日本的重要性並表達關切。

林右昌也提到剛結束的12強的賽事，林說，台日的比賽相當精彩，在賽程中雙方互有輸贏，但勝負倒是其次，他觀察到的是雙方國民對於對方的敬重，不會因為輸贏就惡言相向，反倒是互相加油，這是相當難得也真心的情感，未來台日之間，不只是棒球、在科技、經濟上還有很多的機會可以互相學習，共同發展。

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