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接待陸生團惹議 台大社科院學生會長：檢討溝通程序

中央社／ 台北9日電
陸生團3日訪問台大，有台大社科院學生發起抗議行動。圖／聯合報系資料照片
陸生團3日訪問台大，有台大社科院學生發起抗議行動。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會陸生團來台，台大社科院學生會接待引發爭議，有學生連署罷免社科院學生會長。台大社科院學生會長郭又睿今天道歉，確有思慮不周，並承諾誠心檢討溝通程序。

馬英九基金會日前邀請陸生團來台，有團員以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強棒球賽冠軍，引發爭議。陸生團到台大參訪時，遇部分學生舉牌抗議，而台大社科院學生會臉書發文回顧接待情形則引發討論，更有部分學生連署，要罷免社科院學生會長。

台大社科院學生會會長郭又睿今天在臉書發文指出，台大作為第一學府，學風自由，他相信即便有歧異，也能求同存異，理性共處；院學會的立場就是開放、交流，此次接待訪團，完全秉持學術互動與學生交流的純粹性質，與政治或價值判斷無關。

關於活動流程，郭又睿說明，整體活動為校方及院辦主辦、院學會協辦，但針對「活動公開性」、「交流學生公開招募」等方面，確有思慮不周之處，他也向社科院學生表達歉意，並承諾誠心檢討溝通程序，未來若舉辦類似活動，會擬定公開透明參與的活動規畫，並善盡溝通責任。

郭又睿提到，院學會從未就任何形式上，阻止社科院學生對活動表達意見，但舉牌行動並非院學會活動流程一環，未出現在活動紀錄貼文中合情合理；院學會尊重學生意見的公開發表，但基於不公開針對價值性議題進行表態的既定原則，沒義務在公開貼文中呈現相關行動資訊。

台大 陸生團 馬英九基金會

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