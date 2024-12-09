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巴西聖保羅州議員訪台 外交部盼尋更多可行合作方案

中央社／ 台北9日電

巴西「聖保羅州議會友台陣線」主席狄尼茲7日率團訪台，外交部次長陳立國今天午宴歡迎，感謝狄尼茲堅定捍衛自由、民主及人權等普世價值，期盼訪團此行增進對台瞭解，為雙方合作交流尋求更多可行方案。

外交部晚間發布新聞稿指出，巴西「聖保羅州議會友台陣線」主席狄尼茲（Gil Diniz，另譯：迪尼斯）率訪問團應政府邀請於7日至11日來訪，外交部常務次長陳立國於9日午宴歡迎訪團一行，雙方就兩國當前政局、台海區域情勢、強化台巴經貿、科技及文教交流等議題交換意見。

陳立國致詞時表示，肯定及感謝狄尼茲等友台州議員堅定捍衛自由、民主及人權等普世價值，無懼中國壓力於去年9月成立「聖保羅州議會友台陣線」，對台灣意義重大；期盼訪團成員經由此行增進對台瞭解，並為雙方日後合作交流尋求更多可行方案。

狄尼茲表示，友台陣線籌組過程遭遇相當阻力，最終由來自11個黨派的30位州議員共同簽署並通過議案後成立，未來願藉此架構擴大台巴交流、增進經貿投資往來、強化文教交流及推動有益雙邊人民福祉的合作計畫。

外交部說明，訪團在台期間將拜會僑務委員會、經濟部貿易署及台灣民主基金會，並參訪高雄港、工業技術研究院、101大樓及三創數位園區等。

人權 外交部 經貿

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