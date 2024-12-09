林月琴提告傷害罪 陳玉珍：妳也攻擊扯破我衣服

朝野衝突延長賽，民進黨立委林月琴今天到台北地檢署，按鈴申告國民黨立委陳玉珍涉嫌傷害罪。陳玉珍反批，林月琴也攻擊、扯破她的衣服，並攻擊國民黨立委翁曉玲，「還是只有民進黨委員可以暴力攻擊國民黨委員」？

林月琴在民進黨立委郭昱晴、張雅琳陪同下，至台北地檢署按鈴申告陳玉珍在國會暴力打人，提告傷害罪。林月琴表示，經過兩天思考，過去鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，如今遭受暴力對待，不退縮正式提告，以遏止任何暴力在國會發生，並清楚告訴下一代，即使是國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為。

陳玉珍反問林月琴，「妳對我所做的攻擊和扯破我衣服的行為，以及對翁曉玲所做的暴力攻擊行為，就是妳想跟下一代講的『國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為』嗎？」

陳玉珍續問：「或者林月琴想要說的是，只有民進黨委員可以暴力攻擊國民黨委員，絕對不容許國民黨委員對民進黨委員做出任何暴力行為？」

陳玉珍強調，她會委任律師提出整件事情發生過程的影像，還原事實發生前後的全部真相，不會讓民進黨斷章取義，不會讓民進黨只截取片段，相信司法會做出公正的判決。