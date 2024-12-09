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年金停砍公聽會 李來希批國家亂撒幣、退休軍公教哀鴻遍野

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院司法及法制委員會9日召開年金改革停砍案公聽會，全國公務人員協會前理事長李來希出席痛批國家亂撒幣。圖／取自國會頻道
立法院司法及法制委員會9日召開年金改革停砍案公聽會，全國公務人員協會前理事長李來希出席痛批國家亂撒幣。圖／取自國會頻道

立法院司委會今天針對年金停砍案舉行公聽會，全國公務人員協會前理事長李來希在會中痛批，國家亂撒幣，有錢舉債發消費券、買武器，竟汙衊退休軍公教人員是米蟲，退休軍公教人員哀鴻遍野；銓敘部長施能傑則盼改革列車不要停下來，否則基金「真的會提早用盡」。

立法院司法及法制委員會今天下午舉行攸關年改停砍案的「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正草案公聽會。銓敘部提出報告指出，民國107年至112年軍公教人員節省經費達2774億元，另撥補294億元挹注專戶造成的缺口；若提前停止替代率逐年調降，未來50年挹注金額預計減少2800億元。

李來希出席公聽會表示，退休軍公教人員今天只是提出很卑微的要求，在物價上漲的時候，年金已經砍這麼多了，可以讓軍公教喘一口氣了，把過去的制度做一個檢討，本來法律明定5年就該滾動式檢討，結果銓敘部卻拿出一個呼攏的報告出來，退休軍公教朋友哀鴻遍野。

李來希痛批，政府說軍公教退休金拖垮國家財政，結果國家亂撒幣，前瞻建設編列8年8400億元、台電一補就是5000億元，錢還可以多到發消費券、買武器、振興券，而且公務員年金到現在都沒破產，破產的是勞保基金、勞保基金，但政府都給予撥補，就是不給公務員年金。

全國公務人員協會理事長高誓男則指，107年的年金改革最後通過最嚴苛的版本，把所得替代率分10年從75%調降至60%、優惠存款在2年內歸零，而令人最不能忍受的是，政府為竟然不惜用「米蟲」汙衊退休公務人員，這難道不是對全國公務員霸凌嗎？

施能傑強調，馬政府時代就在推動年金改革，而年金改革後，退休軍公教人員7成以上平均月領5.1萬元，退休金從來不是拿來幫小孩付房租等，而醫療經費不夠則是必須從國家醫療政策來探討，期盼年金改革列車不要停下來，否則基金真的會提早用盡。

公務員 年金改革 軍公教

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