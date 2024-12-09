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立委指就安基金花千萬拍8分鐘影片 洪申翰允檢討

中央社／ 台北9日電
就業安定基金使用內容爭議不斷，勞動部長洪申翰允諾檢討。聯合報記者胡經周／攝影
就業安定基金使用內容爭議不斷，勞動部長洪申翰允諾檢討。聯合報記者胡經周／攝影

台灣民眾黨籍立委黃國昌今天質詢，就業安定基金委託民視拍攝8分鐘影片竟花費新台幣1000萬元，並質疑浮報上百萬元金額下廣告衝流量。勞動部洪申翰允諾檢討。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部長列席報告業務概況並備質詢，以及審查中華民國114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算（公務及基金預算）、勞動部函送財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案。

國民黨籍立委王育敏質疑，勞動部委外執行業務宣導的得標媒體總是三立、民視、年代，需有特定政治立場。勞動部幕僚說，都是公開招標。王育敏要求公開評審、招標過程相關資料。洪申翰表示，該揭露就揭露，約1個月時間整理提供。

針對就業安定基金使用內容、缺乏外部監督等爭議不斷，黃國昌質詢時指出，1支8分鐘的影片，竟然要花1000萬元。勞動部幕僚回應，是600多萬元。黃國昌說：「你說的是拍攝費，我說的是整個計畫。」

黃國昌指出，結果僅有13萬次閱覽、留言僅19則，流量恐怕是下廣告衝起來，這樣的流量是虛的，這報表上YT廣告下101萬元，觀看次數僅13萬次，「真的有下101萬元的廣告？還是浮報？」

黃國昌又說，還有臉書FB也下了廣告約20萬元，但是觀看次數不成比例，要求勞動部請民視把下廣告的憑證交出來。洪申翰表示，勞動部會檢討。

黃國昌並舉例，還有前勞動部長許銘春參與拍攝的案例，「她的沙龍照，憑什麼納稅人埋單？錢要不要繳回來？可以嗎？」洪申翰說，「我也沒辦法接受」、「我們會來請問許前部長」。

勞動部 洪申翰 黃國昌

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