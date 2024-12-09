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退撫新制砍多還虧錢 民團籲基金民營化

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在「公務人員退休資遣撫卹法」公聽會上，公務員對於退休金被砍大吐苦水。圖／直播截圖
在「公務人員退休資遣撫卹法」公聽會上，公務員對於退休金被砍大吐苦水。圖／直播截圖

「退撫基金因為政府投資績效不彰而虧損，不能用砍公務員退休金來填補虧損！」在「公務人員退休資遣撫卹法」公聽會上，公務員代表高誓男不滿表示，107年年改已侵害公務員生存權，盼修法趕快停砍退休金。退休教師代表吳南嬿強調，政府操盤退撫基金容易有弊案、投資績效不彰等缺點，應該仿效加拿大、改成委託民營。

私營確保基金水位

國民黨近日提出「公務人員退休資遣撫卹法」修正，盼停砍退休公務員的退休金，但因民進黨反對，因此先召開公聽會聽取各方意見。

全國退休教師聯盟理事長吳南嬿不滿指出，退撫基金許多國家都改革成功，最有名的就是加拿大，該國過去也遇過退休金破產的危機，就是因為政府管理導致投資績效低落，最後以民營化改革之。

「加拿大退休金從1996年至今增加3兆台幣！」吳南嬿強調，若政府真的重視國際案例，為何不仿效加拿大？且政府最愛舉的OECD國家案例，這些國家的退撫基金都是私營，就是知道政府投資只會導致效率低落且弊案連連，包括中環、茂矽、勝華科技等，政府敢公布退撫基金投資績效與帳目嗎？

吳南嬿也說，勞保是社會保險、公保是職業退休金，兩個比例、基準與目的都不同，不能相提並論，且政府若在其中虧損連連，不應該砍公務員來減少虧損，應要仿效國際概括吸收成本、並肩負完全支付責任。

公務員盼維護生存權

中華民國全國公務人員協會理事長高誓男也痛批，107年的年改有「政策不當」、「不當比擬」、「嚴厲苛扣」、「違憲違法」與「惡意汙名」等不妥之處，例如說政府恐破產，但基金破產與政府破產的意義並不一樣，另外，當初立法院通過的是前綠委段宜康的版本，但侵害公務員權益應該以較寬鬆的考試院版本為之。

「年改已經違反比例、信賴保護與誠信等法律原則！」但高誓男說，大法官也不敢判違憲，可他們已經無法忍受，包括物價每年以3%通膨、公務員提撥率從12%上升到15%，加上政府近年財政多有超徵，應可足額撥補退撫基金。

他希望支持國民黨的修法版本，停止107年年改砍退休金的制度，以維護公務員生存權。

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公務員 年改 退休金

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