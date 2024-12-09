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陸配前議員遭解職 史雪燕擬提行政救濟

中央社／ 南投縣9日電
南投縣前議員史雪燕（中）因國籍問題，內政部已於12月2日依法解除其議員公職。圖／聯合報系資料照片
南投縣前議員史雪燕（中）因國籍問題，內政部已於12月2日依法解除其議員公職。圖／聯合報系資料照片

內政部以違反國籍法解除議員公職的前南投縣議員史雪燕今天說，當年合法入籍且沒被要求放棄中華人民共和國籍，現在卻為台灣民眾黨員李貞秀爭議而受波及，一定提行政救濟。

內政部6日表示，史雪燕未依法就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，內政部2日已依法解除議員公職；南投縣議會說，史雪燕可提行政救濟，如果敗訴確定，議會可追討史雪燕任職期間所領費用。

排名民眾黨不分區第15名的李貞秀目前是民眾黨立法院黨團總召集人黃國昌辦公室助理，由於民眾黨不分區立法委員有2年條款，外界關注李貞秀是否可能成為首名陸配立委。

目前在中國的史雪燕告訴中央社記者，內政部追溯到她宣誓就職日2021年8月26日並解職不合理，她雖是陸配，但入籍台灣所有流程合法，包括依內政部移民署規定放棄（中國）戶籍，拿台灣身分證、護照與台胞證，當時也沒被要求放棄中華人民共和國籍。

她說，登記參選時沒被告知不合法，如果是越南、馬來西亞等國籍「姐妹們」要從政、擔任公職才適用國籍法。

史雪燕表示，遞補任職1年4個月，沒收到任何公文要求提供「這些東西」，現在卻因李貞秀而受波及，非常不合理。內政部違法解職，她回台灣後一定提訴願、行政訴訟；政府不能針對陸配，否則依這邏輯，當年所有經手公務人員也瀆職、違法。

內政部 國籍 議員 陸配

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