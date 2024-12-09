綠委林月琴告陳玉珍涉傷害罪 無預警「抱起重摔狠踹」手指手臂挫傷

民進黨立委林月琴今在立委郭昱晴、張雅琳陪同下，至台北地檢署按鈴申告陳玉珍在國會暴力打人，提告傷害罪。林月琴表示，無預警遭陳玉珍抱起摔在地上，還被狠踹，造成手指、手臂挫傷。他指出，過去鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，今天他遭受暴力對待，決定不退縮正式提告。

林月琴指出，12月6日選罷法議事攻防上，他沒有做任何動作，也沒有拉扯，就遭陳玉珍抱起來甩在地板上。他說，議事攻防不是用暴力相向、傷害他人，「我整個背頸非常痛，無預警頭頸搖晃比較大，她揣時，我頭是撞到牆壁的，這兩天都在養傷，傷勢部分，右手小指挫傷、左前臂挫傷，確定手指沒有骨折，但還是要再觀察有無骨裂」。

林月琴表示，經過兩天思考，過去鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，如今他遭受暴力對待，不退縮正式提告，以遏止任何暴力在國會發生，並清楚告訴下一代，即使是國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為。

立委郭昱晴今表示，「譴責陳玉珍委員，因為你的體型關係，你是無預警的把林月琴委員抱起來，往牆上重摔，不是一次，他跌倒後站起來問你為什麼這麼做，你又摔他第二次，到第三次月琴委員要站起來時，直接用腳狠踢他的肚子，2樓的記者朋友給我影片，影片會說話，這不是過失傷人，而是蓄意傷害」。

郭昱晴說，當日在後台問陳玉珍要不要先向林月琴道歉，陳玉珍竟回答，「沒有本事就不要站在主席台」，我覺得這是言語霸凌、威脅外，更加諸大家對你用暴力相向對立院同事非常不滿。