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綠批自我矮化 馬辦：自己做不到還不准別人做

中央社／ 台北9日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，民進黨無能處理兩岸關係，完全不顧台灣人利益。圖／聯合報資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，民進黨無能處理兩岸關係，完全不顧台灣人利益。圖／聯合報資料照片

馬英九基金會日前邀陸生團訪台，民進黨批自我矮化。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，民進黨自己做不到，還不准別人做，無能處理兩岸關係，完全不顧台灣人利益。民進黨再多的打壓、霸凌或抹紅，都無法抹殺絕大多數台灣人民希望兩岸交流的心聲。

針對日前馬英九基金會邀請陸生來台參訪，民進黨中國部主任吳峻鋕表示，面對中國打壓行為，國民黨竟唾面自乾。可以看到前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑這一路以來自我矮化的各式言論，是非常嚴重的事。

蕭旭岑今天發布新聞稿指出，矮化台灣的是民進黨，集體霸凌大陸女學生，把正常的交流都當成統戰，一點台灣的自信與格局都沒有。民進黨睜眼說瞎話，用假訊息認知作戰，讓人深深不齒。

蕭旭岑表示，台北市長蔣萬安排除萬難推動雙城論壇，保持兩岸重要的官方對話管道，值得肯定，民進黨卻公然要求停辦，根本是不希望兩岸交流。自己做不到，還不准別人做，無能處理兩岸關係，完全不顧台灣人利益。

蕭旭岑指出，已經有無數人指出，所謂「盤絲洞」根本是訂閱數不到200人的大陸網民個人言論，民進黨還有臉扯謊，說是「中國媒體」，只顧認知作戰，二次傷害中山女高學生，惡意誤導學生家長恐慌，只為了打擊兩岸交流，有這樣的執政黨，台灣還需要敵人嗎。

蕭旭岑表示，陸生團參訪過程中，激化對立的都是民進黨政客、文人與側翼，從集體霸凌大陸女學生，到製造假訊息誤導民眾，居然還有臉指責努力推動交流的民間單位，讓人不屑與不齒。

蕭旭岑指出，這陣子各地湧現支持兩岸交流的力量，這才是台灣真正的主流民意，陸生團訪台9天，所到之處都是民眾自發性夾道歡迎，就是渴望兩岸交流的民意展現。民進黨再多的打壓、霸凌或抹紅，都無法抹殺絕大多數台灣人民希望兩岸交流的真正心聲。

民進黨 蕭旭岑 陸生 雙城論壇 馬英九基金會

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