快訊

張忠謀自傳上下冊相隔26年 蔡英文：書和台積電股票都值得等待

控遭推擠重摔 林月琴提告陳玉珍：任何暴力在國會都不該發生

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文疑跑路 新北院：26日將拘提

諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」挨告 吳沛憶：勿把立院變動物園

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
吳沛憶表示，希望每位立委都可以尊重自己，尊重人民用選票託付立委的責任，不要一再脫序，把立法院變成動物園。記者胡經周／攝影
吳沛憶表示，希望每位立委都可以尊重自己，尊重人民用選票託付立委的責任，不要一再脫序，把立法院變成動物園。記者胡經周／攝影

國民黨立委陳玉珍不滿在議事攻防被指控「脫衣求碰瓷」，今赴台北地院提告民進黨立委吳沛憶，並求償150萬元，若獲賠將把這筆錢捐給公益團體做性平教育。吳沛憶直呼「受夠了」，立委任務是讓台灣變好，不是把立法院變成動物園。

吳沛憶指出，這段時間以來，相信很多民眾都跟我一樣，覺得「受夠了」，受夠了藍白拖延預算審議、受夠了藍白無理杯葛、受夠了藍白違法濫權，也受夠了藍白立委不好好問政，把立法院當作動物園來胡鬧。

吳沛憶說，當他們為了一件內衣爭執不休，大費周章開記者會罵我來博取聲量，讓大家了忘了明年的長照預算還沒通過、忘記國光獎金可能只剩一半、忘了潛艦預算被亂刪一通、忘了違法違憲的立法正不斷闖關、忘了憲法法庭可能被斷手斷腳。

「我想這種遺忘，正是藍白想要的。」吳沛憶表示，她想提醒同事們，人民把選票託付給大家，大家就要負起責任。這裡是立法院，大家要尊重自己、也要尊重其他立委，這才對得起每一張投給我們的選票。

吳沛憶 立法院 藍白 陳玉珍

延伸閱讀

汙衊女性穿著 陳玉珍要吳沛億賠150萬

陳玉珍告吳沛憶「脫衣求碰瓷」 徐巧芯穿運動內衣聲援

影／徐巧芯穿運動內衣力挺陳玉珍 批吳沛憶、黃捷假女權

藍轟吳沛憶霸凌女性穿衣自由 毫無性平概念還造謠

相關新聞

影／控訴國會暴力 林月琴提告陳玉珍

民進黨立委林月琴指控，國民黨立委陳玉珍於上周五選罷法議事攻防上，推擠重摔，導致她多處受傷，下午由同黨立委郭昱晴、張雅琳陪...

藍營修憲將癱瘓憲法法庭？ 前大法官黃虹霞：沒想到有這樣的提案

前大法官黃虹霞今上媒體人黃光芹直播節目，探討藍營擬修憲法訴訟法，是否會癱瘓憲法法庭？她是前總統馬英九所提名的大法官，也是...

曾說共機擾台就停辦雙城論壇 民進黨批蔣萬安承諾跳票

近日陸生來台交流紛擾不斷，加上共機擾台力道未減，正值台北上海雙城論壇前夕，民進黨今質疑台北市長蔣萬安違背 選前承諾...

王金平 : 沒要選黨主席 盼兩岸善用其心勿壞話說盡

立法院前院長王金平昨天號召近千人提出兩岸新論述「分治而不分立，主權同而不分」，盼為兩岸搭橋打開僵局，創造和平契機。王金平...

陸配前議員史雪燕遭解職 南投議會暫不追討所得

南投縣議會今天表示，遭解職的陸配前南投縣議員史雪燕可提行政救濟，如果敗訴確定，議會可追討史雪燕任職期間所領費用。追討與否...

綠批自我矮化 馬辦：自己做不到還不准別人做

馬英九基金會日前邀陸生團訪台，民進黨批自我矮化。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，民進黨自己做不到，還不准別人做，無能處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。