諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」挨告 吳沛憶：勿把立院變動物園

國民黨立委陳玉珍不滿在議事攻防被指控「脫衣求碰瓷」，今赴台北地院提告民進黨立委吳沛憶，並求償150萬元，若獲賠將把這筆錢捐給公益團體做性平教育。吳沛憶直呼「受夠了」，立委任務是讓台灣變好，不是把立法院變成動物園。

吳沛憶指出，這段時間以來，相信很多民眾都跟我一樣，覺得「受夠了」，受夠了藍白拖延預算審議、受夠了藍白無理杯葛、受夠了藍白違法濫權，也受夠了藍白立委不好好問政，把立法院當作動物園來胡鬧。

吳沛憶說，當他們為了一件內衣爭執不休，大費周章開記者會罵我來博取聲量，讓大家了忘了明年的長照預算還沒通過、忘記國光獎金可能只剩一半、忘了潛艦預算被亂刪一通、忘了違法違憲的立法正不斷闖關、忘了憲法法庭可能被斷手斷腳。

「我想這種遺忘，正是藍白想要的。」吳沛憶表示，她想提醒同事們，人民把選票託付給大家，大家就要負起責任。這裡是立法院，大家要尊重自己、也要尊重其他立委，這才對得起每一張投給我們的選票。