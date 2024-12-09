卓揆談霸凌咆哮、拍桌樣態 點名國會應檢討

公部門霸凌事件頻傳，行政院長卓榮泰指出，行政院極力遏止霸凌文化，但國會也應該徹底檢討對罵、咆哮、拍桌的霸凌樣態，「行政院本該接受國會監督，但我們不應該面對不合理的霸凌來自國會」；社會也在看，政府運作過程中，行政和立法甚至五院體制，是否應朝向合理、互相對待的環境。

國際人權日前夕，卓榮泰下午出席由行政院人權及轉型正義處舉辦的「2024人權日國際研討會」。他說，人權是普世價值，也是台灣跟世界理念相近國家，連結彼此最有效的力量，應以兩個態度面對，包括過去歷史所犯錯誤不容許再發生，今天還持續存在反人權的各種行為，不要留在未來的歷史。「我堅信台灣在走過這段路後，不會在人權道路上再走任何頭路」。

卓榮泰提到，當前人權四大課題為反獨裁、反集權、反霸凌、反霸權；反獨裁、反極權是長久工作，國內已經凝聚相當多力量，他對台灣民主發展深具信心。台灣已經付出太多代價，人民力量不允許走回頭路，國內政黨不可能有任何人或任何想法，用反民主的方式凌駕人民力量。

至於反霸凌，卓榮泰表示，近期許多公務體系的霸凌事件部不斷被揭露，行政院正極力遏止，本周將成立申訴平台，保障公務員的申訴管道，已現行行政手段維護公務員基本人權。

話鋒一轉，卓榮泰提到，霸凌不只在公務體系，對罵、咆哮、拍桌的霸凌樣態，他覺得國會應該徹底檢討，行政院本該接受國會監督，但是不應該面對不合理的霸凌。更何況最近還痛心看到立委間不是以辯論、就事論事互動，而是有不禮貌、不理性的言語辱罵，但沒人該受到不合理的語言對待。

「我們要徹底改變這種文化。」卓榮泰強調，行政院會率先做起，包括內部調查、行政處分及法律處分，社會也在看，政府運作過程中，行政和立法甚至五院體制，是否應朝向合理、互相對待的環境。他表示，行政院率先負起責任，也希望社會有公開、公正評價，讓所有人在工作上得到合理對待。