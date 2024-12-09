【重磅快評】大陸收買我網紅？民進黨五十步笑百步

有網紅上傳紀錄片爆料，指中國大陸收買我方知名網紅，綠營政治人物紛紛附和指為統戰，藍委反應快，馬上發現民進黨政府也花錢邀請對岸網紅行銷台灣旅遊，而且預算逐年增加；如確有其事，民進黨實不必五十步笑百步，要檢討的是觀光政策錯誤、陸客團禁令遲不解除及觀光人次停滯，奢言要成為觀光大國，是不是痴人說夢？

網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，找來號稱曾是中國大陸統戰樣板的網紅、《中國老總》原唱陳柏源解密統戰內幕，並指有許多網紅都曾收錢協助大陸宣傳。民進黨立委沈伯洋說，他6年前就有揭露此事；聯電創辦人曹興誠也表示，大家已經有所警覺，會受騙的人越來越少。

儘管被指涉的網紅鍾明軒、魚乾出面否認，表示不曾收到中共收買，也未收到來自任何邀請函；但事情鬧這麼大，早已經是信者恆信、不信者恆不信的局面了。

找網紅宣傳，其實是高招，別說對岸如此，民進黨也不遑多讓；藍委葉元之就發現，交通部觀光署也透過台灣海峽兩岸觀光旅遊協會駐北京及上海辦事處，在大陸行銷台灣觀光，今年編列推廣經費614萬元，明年編列659萬元，成長7%， 內容包括實體活動、多媒體行銷及和大陸網紅合作，其中和大陸網紅合作部分，今年編列74萬元、明年編列114萬元，更是成長54％。

民進黨明知因為台灣對大陸實施禁團令，團客來不了台灣，卻在預算書編列預算推廣觀光及邀大陸網紅代言，這不是做一套、說一套？還是交通部長陳世凱編這個預算只是安撫中華民國旅行公會全聯會等團體及觀光業者？因為賴清德在選前曾在爭取觀光業支持這一關吃癟，當時對手侯友宜高喊「要客機、不要戰機」，力推兩岸恢復觀光交流而獲業者支持，陳世凱編這個預算也是讀懂老闆的心思？

陳世凱雖討好了主子，但赤字的觀光成績單還是要認真去面對；疫情期間觀光成績欠佳，倒也無可厚非，但交通部觀光署在解封之後就規劃台灣要為觀光大國，前年提出願景，指因疫情期間推動觀光行銷宣傳及疫後獎勵措施，入境市場回穩，112年可達成600萬人次之目標，並邁向2024年達1,200萬人次目標。

但民進黨死不解除大陸禁團令，1,200萬人次的目標猶如畫大餅，前交通部長王國材承諾2024年要達到1,200萬人次來台觀光目標，結果不出半年，就下修目標到1,000萬人次；陳世凱上台後更將觀光目標下修到750萬人次，退回到12年前的水準，觀光逆差更達7,380億元，恐創歷史新高，背後是200萬人的旅遊業生計，這些人過去7成是作大陸生意，民進黨會在乎嗎？

事實證明，沒有陸客團來台卻要達成觀光大國的目標不僅無法達成，逆差也大到嚇人；民進黨不談自己沒有政策作為，反指這都是因為大陸不願開放團客過來；搞爛觀光政策，還可以批大陸作梗，甚至拿對岸收買網紅進行統戰作文章，也只有民進黨才有這種能耐。