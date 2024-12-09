賴總統接見奧克拉荷馬州長 盼開拓更緊密經貿合作關係

賴清德總統9日上午接見美國奧克拉荷馬州長史迪（Kevin Stitt）訪問團，期待未來雙方在能源、貿易及雙向投資招商等方面，有更深入交流，共同創造良好前景，也持續攜手合作，一起促進民主、和平與繁榮。

賴總統致詞時首先代表臺灣人民熱烈歡迎史迪首次出訪亞洲，第一站就選擇來到臺灣，也希望訪團此行能開拓未來臺灣與奧克拉荷馬州更緊密的經貿合作關係。並表示，上周他出訪友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，並過境美國夏威夷和關島，非常感謝美國政府的協助，也很高興回國不久，就能在總統府接待各位來自美國的好朋友。

賴總統指出，臺灣與奧克拉荷馬州在1980年締結姊妹關係，至今已將近45年。今年5月奧克拉荷馬州議會通過決議，不僅僅肯定奧克拉荷馬州與臺灣的友好關係，也慶祝「臺灣關係法」45周年，並且支持臺灣的國際參與，他要感謝史迪州長和奧克拉荷馬州議會對臺灣的重視和支持。

賴總統感謝史迪州長的支持，臺灣和奧克拉荷馬州在各領域展開密切的合作。像是去年臺灣與奧州教育廳續簽教育合作備忘錄；今年9月奧克拉荷馬州組團來臺，加深雙方在無人機產業的合作關係，這次史迪州長來訪也將跟經濟部簽署「經濟、能源、貿易合作協議」。這些都證明臺灣與奧克拉荷馬州，儘管相隔1萬2千公里，彼此之間的情誼和交流不受地理與時空的限制。

賴總統說，我們欽佩史迪州長堅定抵禦威權主義擴張的立場。相信各位訪賓都認同，臺美關係的深化，不僅限於經貿投資，或產業鏈合作的彼此需要，更是對民主自由價值的共同堅持。期望未來雙方在能源、貿易以及雙向投資招商等方面，有更深入交流，共同創造良好前景，也持續攜手合作，一起促進民主、和平與繁榮。

最後，賴總統除再次感謝史迪州長和各位訪賓來訪，也表示，奧克拉荷馬州有各種自然景觀與人文地理，風景非常漂亮，也歡迎訪團未來多多造訪臺灣，到其他城市看看不同景緻，我們定會熱情招待。並祝福行程收穫滿滿。

隨後，史迪致詞感謝今天能與總統會晤，以及訪團受到的熱烈歡迎。很高興此行訪臺加深奧克拉荷馬州和臺灣的關係，他已迫不及待地想與該州民眾分享這趟臺灣之旅。臺灣經濟成功的故事，以及在高科技業、研發、電子、金屬製造等產業，不只在奧克拉荷馬州有名，也聞名全世界。

史迪指出，臺灣是奧克拉荷馬州最大貿易夥伴之一，且雙邊都因此而受益。奧克拉荷馬州與臺灣在1980年代即締結姊妹關係，促進政府、商業及之間互利互惠的交流。今年4月，他很榮幸能歡迎臺灣的駐美代表處及各產業代表團到奧克拉荷馬州，共同探討航太領域的合作。

史迪提到，今年10月奧克拉荷馬州無人機相關產業代表團訪問臺灣，探索與臺灣企業的合作機會，當時許多公司都彼此簽署合作備忘錄(MOU)，進一步加強雙方夥伴關係。奧克拉荷馬州目前跟臺灣也正在加深供應鏈的合作，他們向來以航太領域發展感到自豪，更是自駕技術的創新樞紐，相信該技術對臺灣也非常重要。

史迪希望與臺灣在無人機自駕領域進一步合作。今天非常榮幸能和臺灣簽署MOU，進一步加深雙方友誼與合作，擴展雙方在航太、無人機、能源及其他關鍵礦產供應鏈等領域的合作。期盼攜手努力，增加貿易和投資機會，為臺灣和奧克拉荷馬州人民的帶來繁榮發展。