綠批自我矮化 蕭旭岑反批「自己做不到還不准別人做」

民進黨今呼籲台北市長蔣萬安勿讓雙城論壇成中國矮化台灣工具，並批馬英九基金會利用各式活動自我矮化。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，矮化台灣的是民進黨，集體霸凌大陸女學生，把正常的交流都當成統戰，一點台灣的自信與格局都沒有。

蕭旭岑表示，蔣萬安排除萬難推動雙城論壇，保持兩岸重要的官方對話管道，值得肯定；民進黨卻公然要求停辦，根本是不希望兩岸交流。自己做不到，還不准別人做，無能處理兩岸關係，完全不顧台灣人利益。

蕭旭岑痛批，已有無數人指出，所謂「盤絲洞」根本是訂閱數不到200人的大陸網民個人言論，民進黨發言人還有臉扯謊，說是「中國媒體」，和顏姓作家一樣，只顧認知作戰，二次傷害中山女中同學的感受，惡意誤導學生家長恐慌，只為了打擊兩岸交流，有這樣的執政黨，台灣還需要敵人嗎？

蕭旭岑指出，陸生團過程中，激化對立的都是民進黨政客、文人與側翼，從集體霸凌女學生，到砲製假訊息誤導國人，居然還有臉指責努力推動交流的民間單位，民進黨發言人睜眼說瞎話，用假訊息認知作戰，讓人不屑與不齒。

蕭旭岑認為，這陣子各地湧現支持兩岸交流的力量，這才是台灣真正的主流民意，陸生台訪台9天8夜，所到之處都是自發性民眾夾道歡迎，就是渴望兩岸交流的民意展現。民進黨再多的打壓、霸凌或抹紅，都無法抹殺絕大多數希望兩岸交流的台灣人民的真正心聲。