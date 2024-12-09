藍營修憲將癱瘓憲法法庭？ 前大法官黃虹霞：沒想到有這樣的提案

前大法官黃虹霞今上媒體人黃光芹直播節目，探討藍營擬修憲法訴訟法，是否會癱瘓憲法法庭？她是前總統馬英九所提名的大法官，也是唯一卸任大法官而從事律師行業的人，70歲的她首次參加遊行，即參加11月16日的「守護憲法遊行」，她說「根本沒有想到會有這樣的（翁曉玲）提案」，為何現在需要修法？修法後會癱瘓憲法法庭是事實。

國民黨立委翁曉玲提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能作成憲法裁判。也就是說，翁曉玲的提案影響到「開會門檻」與「可決門檻」。

黃虹霞依親身經歷，大法官審理案件法時代，15個大法官沒有人偷懶，除了迴避者外，每次都是全員出席，她參與上百件解釋，15名大法官都需要10票才能通過，往往是卡在9票比6票、8票比7票，導致人民的權利無法獲得救濟，出現6票反而大於9票、7票大於8票的效應。若修法改為法定總額而非「現有總額」，再加上有迴避制度，很多案子將出現不能開會的狀況。

黃虹霞說，無法接受以法律來凍結人民的基本權，憲法有這樣做、這樣說嗎？從憲法位階來看，憲法並沒有賦予立委可以凍結或癱瘓憲法法庭。

過去陳水扁時代曾有4名大法官缺額，但當時11名大法官還不影響到開會，若強制到一定要10名大法官才能開會，目前將無法作出判決。黃光芹指出，馬英九與蔡英文執政時都有國會過半的情形，但賴清德總統則處於雙少數，國民黨的操作是否是「惡性杯葛」、還是避免提出一堆綠油油的大法官、成為執政黨的護航者？何況不管考試委員或大法官，沒有人交問卷，沒有人知道被提名人的立場。

黃光芹詢問，是否因被提名人色彩的問題而無法通過審查？黃虹霞表示，自己是馬英九所提名，但難道她就是藍色的大法官嗎？她曾參與3件原住民案件，但一下被視為「原黑」，一下子又被說是「原紅」，她覺得不該這樣來看事件，台灣很自由、民主、很多元，大法官審理是就事論事，非由賴清德或馬英九提名，被提名人就是誰的「軍」。

「不是被總統提名的大法官就會貫徹總統的政策」黃虹霞表示，每次解釋或判決，大法官都經過充分討論，她相信每個人都有政黨傾向，但判決或解釋來分析，從不同意見、協同意見都會有各個總統提名的大法官提出意見書來，都是就事論事；法律人的DNA就是「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」她曾為馬英九或蔡英文叫屈，總統提名大法官時，心中應該只有中華民國而非考慮藍、綠。

黃虹霞表示，過去蔣中正時期，曾有過執政黨干預，但大法官林紀東抗拒，自始只有這一例，從她8年的經驗來看，沒有這樣的經驗。

但黃光芹質疑，為何要提名姚立明當副院長、大法官？，尤其姚立明曾為賴清德競選總部主任委員，要立委通過她覺得很難，一定被質疑毀棄總統的高度與酬庸。她也贊成立法委員應該享有調查權、聽證權，現在的情況和以往不一樣了啊？她說「不是每個人都像黃虹霞一樣」。

黃虹霞表示，姚立明適不適任、總統是不適合提名？人民自有公評，立委應該做他們應該做的事，過去陳水扁、馬英九也都提過自家人，但所有人都非藍即綠，通常是非綠非藍。從憲法法庭對國會改革法的判決來看，過去釋字585號解釋就已經闡釋過了，大法官只能解釋憲法，不能造法，美國與台灣不同，自然不能相提並論，五權憲法之下調查權就屬於監察院，監察院沒有被廢掉，就應遵守程序，不然就修憲，怎能透過解釋就說調查權是立法院的？大家真的想這樣嗎？

如果大法官敢推翻掉國父孫中山先生五權憲法的創見嗎？要廢掉考試院，黃虹霞堅持要走修憲程序。

日本、韓國、美國的大法官都只有9名，國民黨認為不修法可能導致大法官人數太少、意見偏頗，但相較於我國大法官有15名，黃虹霞不認同國民黨的主張。此外，如果在野黨要求先提「我們喜歡的人看看」，如果不喜歡就修改憲法訴訟法，她也認為「這樣不行」。

黃光芹質疑民進黨權力拿到手了，卻不再提修憲，陳菊還說自己可能是最後一任監察院院長，拿到了權力卻不修憲，反而成為孫中山的信徒？永遠不修，立法院就沒有調查權、聽證權、藐視國會罪，國外早就有的權力，台灣仍無，怎麼調查超思案？黃虹霞答稱，要修憲，18歲公民權、不在籍投票都需要考慮，但即便民進黨執政，真的過得了修憲門檻嗎？民進黨若真的提修憲，會不會被人家說話？

黃虹霞不喜歡政治，喜歡的是法律，她舉國民大會代表為例，憲法並未規定國大永遠終身職，大法官才有介入的空間。她請賴清德總統加油，做「全民的總統」。