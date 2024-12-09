綠批雙城上海派「C咖」副市長 北市：不要再綠能你不能

雙城論壇17日登場，民進黨議員陳怡君今質疑，今年雙城是由上海「C咖」副市長領隊，會見台灣「A咖」市長蔣萬安，根本吃盡台灣豆腐，蔣不僅絲毫未感受到恥辱及不對等，還連帶拖累台灣國格、首都市格，根本自甘降格、喪權辱國。

北市府發言人殷瑋反擊，民進黨中央執政九年，所有官方兩岸對話平台都已斷光，如果連雙城論壇都要反對的話，還有什麼可以官方交流跟對話的平台？這只是襯托民進黨兩岸事務上的無能。更進一步說，民進黨不要再雙標了、不要再綠能你不能了。

北市府副發言人葉向媛也表示，過去雙城論壇在台北舉辦，多數時候也都是上海副市長來台參加，且皆是民進黨執政的中央政府核准後舉行，議員的質疑，是不是在打臉民進黨執政的中央政府？

陳怡君說，按照中國政治權力結構，掌管上海的第一把手是上海市委書記，第二把手才是市委副書記兼上海市長，至於第三把手的「C咖」上海市副市長更是有八位，如果真的「平等」、「對等」，那台北市政府應該派秘書長出面接待即可。

綠營議員要蔣大可不必如此大費周章、自取其辱。中方如果真的重視交流、尊動對等，會派出這樣的規格嗎？

陳怡君舉例，「陪都C咖」會見「首都A咖」到底有多不禮貌，就好比台灣派一個縣市政府的秘書長，率團去會見日本的東京都知事，「這樣能看嗎」、「對方能接受嗎」？

陳怡君呼籲蔣萬安，千萬不要被吃了豆腐還自我感覺良好，全台灣、全北市民都不爽，「只有你在自爽」，這樣的論壇根本沒有意義，也違反了選前對市民的承諾，更浪費公帑讓中國吃豆腐。

葉向媛指出，若按照綠營議員的邏輯，「副手來台就是矮化」，那麼民進黨中央執政期間，友邦國家派出副元首來訪台灣，由總統親自接見，難道也都是自我矮化？

葉重申，市府一再強調秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，依照規定、慣例舉辦雙城論壇，請特定人士不必雙重標準，也請議員不用擔心。