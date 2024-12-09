奧克拉荷馬州長會唔賴總統 盼深化無人機自駕合作

賴清德總統上午接見美國奧克拉荷馬州州長史迪（Kevin Stitt）訪問團時表示，台美關係深化不僅限於經貿投資或產業鏈合作，更是對民主自由價值的共同堅持，期待雙方在能源、貿易及雙向投資有更深入的交流。史迪則盼與台灣無人機自駕領域進一步合作。

史迪表示，今天非常榮幸能和台灣簽署MOU，進一步加深雙方友誼與合作，擴展雙方在航太、無人機、能源及其他關鍵礦產供應鏈等領域的合作。期盼攜手努力，增加貿易和投資機會，為臺灣和奧克拉荷馬州人民的帶來繁榮發展。

賴總統致詞時感謝史迪首次出訪亞洲，第一站就選擇來到台灣，也希望此行能開拓未來台灣與奧克拉荷馬州更緊密的經貿合作關係。他也提到，上周他出訪友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，並過境美國夏威夷和關島，非常感謝美國政府的協助。

賴總統表示，去年台灣與奧州教育廳續簽教育合作備忘錄；今年9月奧克拉荷馬州組團來台，加深雙方在無人機產業的合作關係，這次史迪來訪也將跟經濟部簽署「經濟、能源、貿易合作協議」。這些都證明台灣與奧克拉荷馬州情誼與交流不受時空限制。

史迪致詞時表示，台灣經濟成功的故事，以及在高科技業、研發、電子、金屬製造等產業，不只在奧克拉荷馬州有名，也聞名全世界。他指出，台灣奧克拉荷馬州最大貿易夥伴之一，且雙邊都因此而受益，雙方從1980年代締結姊妹關係，促進政府、商業互利互惠交流。

史迪提到，今年10月奧克拉荷馬州無人機相關產業代表團訪問臺灣，探索與台灣企業的合作機會，當時許多公司都彼此簽署合作備忘錄（MOU），進一步加強雙方夥伴關係。奧克拉荷馬州目前跟台灣也正在加深供應鏈的合作，他們向來以航太領域發展感到自豪，更是自駕技術的創新樞紐，相信該技術對台灣也非常重要。