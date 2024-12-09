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林佳龍：星國與大馬未反對台灣加入CPTPP 將續諮商

中央社／ 台北9日電

CPTPP台灣入會案卡關，外交部林佳龍今天在立法院外委會表示，星國與大馬未反對台灣加入，且有些國家強烈反對中國，「反而是卡到我們」，將持續與成員國進行前期諮商，溝通降低政治考量。

外交部長林佳龍上午列席立院外交及國防委員會，外委會繼續審查114年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。外交部就「國際會議及交流」工作計畫內「參與國際組織活動」分支計畫的一般事務費編列新台幣6611萬1000元。

國民黨立委馬文君認為，今年聯合國大會期間僅9友邦為台灣發言，顯見推動參與國際組織活動未見台灣方企圖心，文宣經費未見發揮預算效益。而今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）年會，決議不就台灣入會案成立工作小組，未來幾年有對台相對不友善的國家擔任輪值主席國，外交部應有所因應。

對此，林佳龍指出，就後來掌握資訊，針對新加坡以及馬來西亞的報導與事實有些出入，新加坡對中國與台灣皆抱持支持立場，但強度不見得相同，而馬來西亞則是支持中國成立工作小組，但並未反對台灣加入。

林佳龍強調，有些國家只支持台灣，有些則是反對中國加入，兩者會互相糾葛，確實還沒辦法完全取得共識，但「並沒有反對台灣」，其中確實有政治因素，明年澳洲輪值CPTPP主席國，也不用太悲觀。

林佳龍進一步說明，有些國家強烈反對中國加入，「反而是卡到我們」，但CPTPP開了小門，允許台灣與成員國進行前期諮商，這有進展空間，也可把實質關係做到完整，只要政治問題比較成熟後，誠懇跟其他成員國溝通、降低政治考量。

林佳龍表示，哥斯大黎加獲准成立工作小組，代表CPTPP不會照著申請順序審核，今年「雖然沒有得分，可是有往前在努力當中」。

至於聯大期間僅9友邦發聲挺台，林佳龍解釋，海地因仍是臨時政府，教廷則是延續往例不在聯大發言，而瓜地馬拉則是在會場上闡述外交政策，在大會期間接受專訪另做發言。

林佳龍坦言，若在國際組織訴諸表決，中國的鐵桿兄弟很多，不見得有利台灣，因此外交部仍在倡導階段，但會隨著國際組織年會主辦國有所調整，未來1年在國際組織的開拓上會很有空間。

外委會就此案凍結200萬元，外交部向外委會提出書面報告後，並經同意後，始得動支。

外交部 林佳龍 馬來西亞

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