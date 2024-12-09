傳中共策動台藝人組黨？劉世芳：若違規將依法辦理

台灣網紅八炯拍攝紀錄片揭露中國收買網紅藉此統戰，也傳出中國可能資助台灣藝人組「台灣擁和黨」參與2026年地方選舉。內政部長劉世芳指出，經清查，目前並沒有台灣藝人組黨的訊息，但未來會特別留意，尤其中共利用統戰手法或資金挹注組黨，如有違規將依「政黨法」辦理。

針對中國收買台灣網紅意圖統戰的話題引發討論，劉世芳指出，不管是網紅或其他人，收受中國不當資金幫中國做大外宣，不論真假，若觸犯台灣法令，比如「兩岸人民關係條例」、「政黨法」或宗教管理相關法規，政府會依規定辦理。

另外，有關王金平昨日提出「兩岸分治不分立」等新兩岸論述，劉世芳回應，王金平是非常受敬重的國民黨大老，願意挺身而出把台灣的聲音凝聚共識，尊重王金平對兩岸未來發展的聲音。