傳中共策動台藝人組黨？劉世芳：若違規將依法辦理
台灣網紅八炯拍攝紀錄片揭露中國收買網紅藉此統戰，也傳出中國可能資助台灣藝人組「台灣擁和黨」參與2026年地方選舉。內政部長劉世芳指出，經清查，目前並沒有台灣藝人組黨的訊息，但未來會特別留意，尤其中共利用統戰手法或資金挹注組黨，如有違規將依「政黨法」辦理。
針對中國收買台灣網紅意圖統戰的話題引發討論，劉世芳指出，不管是網紅或其他人，收受中國不當資金幫中國做大外宣，不論真假，若觸犯台灣法令，比如「兩岸人民關係條例」、「政黨法」或宗教管理相關法規，政府會依規定辦理。
另外，有關王金平昨日提出「兩岸分治不分立」等新兩岸論述，劉世芳回應，王金平是非常受敬重的國民黨大老，願意挺身而出把台灣的聲音凝聚共識，尊重王金平對兩岸未來發展的聲音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言