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傳中共策動台藝人組黨？劉世芳：若違規將依法辦理

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者余承翰／攝影
內政部長劉世芳。記者余承翰／攝影

台灣網紅八炯拍攝紀錄片揭露中國收買網紅藉此統戰，也傳出中國可能資助台灣藝人組「台灣擁和黨」參與2026年地方選舉。內政部長劉世芳指出，經清查，目前並沒有台灣藝人組黨的訊息，但未來會特別留意，尤其中共利用統戰手法或資金挹注組黨，如有違規將依「政黨法」辦理。

針對中國收買台灣網紅意圖統戰的話題引發討論，劉世芳指出，不管是網紅或其他人，收受中國不當資金幫中國做大外宣，不論真假，若觸犯台灣法令，比如「兩岸人民關係條例」、「政黨法」或宗教管理相關法規，政府會依規定辦理。

另外，有關王金平昨日提出「兩岸分治不分立」等新兩岸論述，劉世芳回應，王金平是非常受敬重的國民黨大老，願意挺身而出把台灣的聲音凝聚共識，尊重王金平對兩岸未來發展的聲音。

劉世芳 王金平 網紅

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