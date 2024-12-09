民進黨瞎挺戒嚴令不認錯 白委要賴總統道歉

韓國總統尹錫悅先前突襲宣布緊急戒嚴，民進黨立法院黨團反指藍白侵蝕國家，民眾黨立委張啓楷今天說，民進黨團挺戒嚴不坦然道歉，府院黨至今也毫無任何內疚之意，「千錯萬錯都是別人的錯」，適逢明天就是國際人權日，賴清德總統應該向國人致歉。

張啓楷上午透過新聞稿指出，南韓戒嚴鬧劇餘波盪漾，尹錫悅逃過國會彈劾卻遭執政黨逼宮，國政大權已然被架空，反觀民進黨團「挺戒嚴」只刪文不坦然道歉，府院黨至今也毫無任何內疚之意，全世界剩下永遠不會認錯的民進黨，「千錯萬錯都是別人的錯」。

張啓楷提及，前總統馬英九多年以來，為人證婚的經典台詞就是「太太永遠不會錯，如果她有錯一定是你看錯，如果你沒看錯就是你害她犯錯，如果你沒害她犯錯，只要她沒認錯她就沒有錯」，民進黨用同樣的思維套用在自己身上，「千錯萬錯都是中共、在野黨和馬英九的錯」，人民從未感到一絲絲幽默，反而心生反感和厭惡。

張啓楷質疑，這次綠營鬧出的國際笑話甚至外交風暴，明明是民進黨立法院黨團小編揣摩上意，在尹錫悅宣布緊急戒嚴令後，馬上在第一時間發文瞎挺，並且依樣畫葫蘆，一如多年來的心態，在野黨在立法院行使職權，監督制衡、嚴審預算幫人民看緊荷包，全部都被視為中共同路人。

張啓楷指出，民進黨團「翻車」後趕緊刪文，非但沒有公開認錯，呼籲側翼網軍收手，反而丟臉丟到國外，種種難看的言行，登上外媒後惱羞成怒，見笑轉生氣百般辯解，至今未見府院黨真心致歉，完全沒有把國際觀瞻和台灣民眾感受放在心裡。

張啓楷表示，明天就是國際人權日，美麗島時代的民進黨創黨大老，過去為了打破威權體制而流血流汗，即便坐牢、付出性命代價也無怨無悔，賴總統應該好好回到初衷，代表府院黨向這些民主前輩、在野黨，還有全體國人深切反省和檢討致歉，「民主絕不能走回頭路，這不只是口號，而是要身體力行，傾聽人民的聲音。」