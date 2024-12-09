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就安基金支應勞部近3年媒宣逾1.2億明年再加倍 立委：編列應公開透明

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
洪申翰表示，就安基金審議確實可以做到更多的資訊公開，超支併決算的情況也應該減少，也不是每個項目都適合使用就安基金支應，目前正在全面檢討中。記者胡經周／攝影
洪申翰表示，就安基金審議確實可以做到更多的資訊公開，超支併決算的情況也應該減少，也不是每個項目都適合使用就安基金支應，目前正在全面檢討中。記者胡經周／攝影

近期勞動部就安基金爭議延燒，今天有立委指出，勞動部近3年媒體宣傳費就花了就安基金超過1.2億元，明年度就安基金的媒宣費預算甚至大漲2倍，也指出2019年至今得標媒體僅有固定3家，要求就安基金的編列應公開透明。

立法院衛環委員會今天邀請洪申翰列席報告業務概況，並審查114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算等。

立委陳菁徽指出，近3年勞動部的粉專經營、網路行銷、文宣媒體和媒體通路採購案等，近3年花了就安基金1億2544萬6280元，包含前勞動部長許銘春的個人演唱會也包含在裡面，但勞動條件與就業平等相關計畫預算卻僅編列9714萬，結果大外宣花了1.2億，應該要拿出就業安定的指標。

勞動部長洪申翰回應，就安基金在讓失業和有需要勞工知道就業資訊等，確實都需要宣傳經費，不認為這樣經費的使用應該被視為大內宣或大外宣，對於宣傳形式是否讓外界觀感不佳則會檢討，自己會在勞動部長的角色上來面對和解決問題。

立委廖偉翔表示，近3年就安基金媒體宣傳費用暴增2倍，2022年編列1.09億，2025年則編列2.17億，強調若要改革就安基金就必須將就安基金編入公務預算，讓就安基金回歸使用目的，也應公開就安基金委員會的審議會議全程影音，供大眾直接查閱監督。而濫用併決算等於閹割立院監督權，美其名彈性，但實則不公開透明的主因，就像10年前勞動部長潘世偉說的「就安基金就是勞動部的小金庫」。

勞動部說，相關經費大漲是因為明年亞洲技能競賽將在台灣舉辦，今年度相關媒宣經費為3800萬元，明年度則編列5000萬元。洪申翰坦言，就安基金審議確實可以做到更多的資訊公開，超支併決算的情況也應該減少，也確實不是每個項目都適合使用就安基金支應，目前正在全面檢討中。

立委王育敏質疑，勞動部委外標案金額每年都在漲，結果得標廠商2019年起到今年就只有三立、民視、年代這3家媒體得標，是否勞動部連招標都還看政治立場？其他不同顏色媒體都沒機會？要求勞動部將其中的貓膩通通攤在陽光下。

洪申翰說，該揭露就揭露，承諾1個月提出相關報告。

勞動部 大內宣 洪申翰

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