曾說共機擾台就停辦雙城論壇 民進黨批蔣萬安承諾跳票

近日陸生來台交流紛擾不斷，加上共機擾台力道未減，正值台北上海雙城論壇前夕，民進黨今質疑台北市長蔣萬安違背 選前承諾執意舉辦，呼籲蔣勿讓雙城論壇成中國矮化台灣工具，並點名國民黨面對打壓唾面自乾，也稱馬英九基金會過去利用各式活動自我矮化，「國內若有這種隊友，不需要敵人存在」。

民進黨發言人吳崢今主持「市長交流換共機擾台，蔣萬安停辦雙城論壇跳票」記者會。吳崢表示，民進黨對兩岸交流態度秉持對等尊嚴、健康有序，但當兩岸交流進行時，中共軍事擾台頻率卻不斷增加。當中國不放棄文攻武嚇，甚至一步步加強力道，政黨或政治人物舉辦交流，能夠無視這些威脅？

吳峻誌指出，這兩周馬龍訪台團、兩岸企業家峰會等統戰作為受矚目，但在兩岸交流時，共機卻不斷擾台、空漂氣球，顯見中共對台壓迫未手軟，一手釋放假善意，一手同步發動共機擾台，展現真的惡意，證明兩岸和平發展是虛假的，實際上是糖衣毒藥和狼牙大棒，看不到善意，只有滿滿惡意。

吳峻誌批評，國民黨對中共打壓卻唾面自乾，比如馬龍參訪中山女高時，中國媒體竟形容是進入「盤絲洞」，馬英九基金會執行長蕭旭岑卻說那是中國網友留言，家長抗議後還稱那些都是綠的家長。他批評，馬英九基金會過去利用各式活動自我矮化，「國內若有這種隊友，不需要敵人存在」，這非常嚴重。

吳峻鋕說明，民進黨自2016年執政後維持現狀，不僅沒有挑釁，也不斷釋放善意；賴總統上台後也宣示善意與承諾不變，卻換來中共不斷增加文攻武嚇的力道，不斷壓縮台灣國際空間，「兩岸要恢復正常交往還要相當長的時間，但只要中共改變對台文攻武嚇，兩岸就能很快恢復健康有序的交流」。

顏若芳表示，蔣萬安2022年在競選時期義正嚴辭地承諾，如果中國對台矮化，共機持續擾台，就停止舉辦雙城論壇，但這些年共機擾台不減反增，中國上海不對等派副市長交流，蔣萬安違背承諾執意舉辦雙城論壇，是忘記對市民的承諾嗎？

顏若芳質疑，蔣萬安稱兩岸交流秉持「對等、善意、尊嚴、互惠」，更稱雙城論壇是兩岸關係的定海神針，也是市政交流，但現在看來完全不對等、不善意、不尊嚴、不互惠，更質疑共機頻繁擾台的基準在那裡？

簡舒培指出，據媒體報導，蔣萬安去年赴上海參加雙城論壇就已提出「希望上海市長龔正親自出席」與「共軍暫停例行騷擾」兩個要求也是對等善意的表現。但是上海方面不斷透過國民黨大老、台辦等系統直接拒絕蔣萬安的要求，嗆聲「這次不辦，以後也不用辦」，她質疑蔣因為恐懼辦不成論壇而讓步。

簡舒培更指出，雙城論壇根本不是國民黨所主張的「城市交流」，是對岸一手策劃的「統戰劇本」。她說，自己對舉辦雙城論壇樂觀其成，但必須在對等、善意、互惠的前提下，不要因為國民黨的壓力，中國的壓力，就舉辦一個不對等的雙城論壇，絕不容許以交流之名，行矮化、統戰之實。

周刊報導，蔣萬安可能會在會中與上海市長龔正視訊，簡舒培則列出過往上海與其他城市交流紀錄，出訪美國、法國都由龔正親自率團，為何台北就要以視訊？「大家可以吞嗎？我不能吞」，台北就是台灣首都，上海跟台北交流，就應該比照舊金山、紐約、法國交流，為何台灣要次人一等？