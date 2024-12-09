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影／綠轟蔣萬安停辦雙城承諾跳票 北市反擊：襯托兩岸事務無能

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。圖／北市府提供
「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。圖／北市府提供

台北上海雙城論壇17日登場，民進黨中央黨部今質疑蔣萬安交流換共機擾台，過去停辦雙城論壇兩承諾跳票。北市發言人殷瑋反擊，民進黨中央執政9年，目前所有中央官方兩岸對話都已斷光，若連雙城論壇都要反對，只是襯托民進黨兩岸事務無能。

民進黨中央今天召開記者會，質疑今年蔣萬安執意辦雙城論壇，對比過去他在2022年選北市長時，承諾中國一旦有共機擾台與不對等尊嚴，便停止舉辦雙城的承諾跳票，並稱民進黨自2016年執政就是維持現狀，不僅沒挑釁中共，也不斷釋善意。

北市府發言人殷瑋表示，北市府一再強調，大環境越是艱難的時候，越應該要對話交流。民進黨對此是真的和陸委會所表達「樂見雙城論壇」的方向一致嗎？是否負起責任、做了相應的努力？

殷瑋說，民進黨已中央連續執政9年，到目前為止，所有中央的官方兩岸的對話平臺都已經斷光光，現在如果連台北跟上海的雙城論壇都要反對的話，還有什麼可以官方交流跟對話的平臺呢？這只是襯托出民進黨在兩岸事務上的無能而已。

北市府 民進黨 雙城論壇

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